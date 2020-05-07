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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T08:17
https://ria.ru/20200507/1571065300.html
В Москве донорам плазмы больным COVID оплатят такси до пункта сдачи крови
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570303238_0:134:3165:1914_1036x0_80_0_0_3cf4505f6965abf90d409498ebae7483.jpg
РИА Новости

В Москве донорам плазмы больным COVID оплатят такси до пункта сдачи крови

08:17 07.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСдача донорской плазмы в Москве
Сдача донорской плазмы в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сдача донорской плазмы в Москве
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Москва в сотрудничестве с проектом Яндекса "Помощь рядом" запускает акцию "Хочупомочь", благодаря которой доноры плазмы для лечения коронавируса смогут бесплатно добраться до пункта сдачи крови на такси, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы благодарны москвичам, которые откликаются на наш призыв сдать кровь и стать донорами плазмы для пациентов с коронавирусом. На специальную горячую линию для доноров поступило уже порядка 4000 звонков, 270 человек уже стали донорами и еще более 650 готовы ими стать после прохождения проверки. Со своей стороны мы стремимся создавать комфортные условия для тех, кто помогает заболевшим. Помимо стимулирующих выплат, определенных для доноров мэром Москвы, мы предоставляем им бесплатный проезд на такси до пункта сдачи крови и обратно. Такой сервис стал возможен благодаря участию компании Яндекс", - отметила вице-мэр.
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Она уточнила, что чтобы принять участие в акции, желающие сдать плазму должны обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16 ежедневно с 9.00 до 19.00. Сотрудники кол-центра проверят, действительно ли пациент переболел COVID-19, и, в случае подтверждения, уточнят ФИО и мобильный телефон пациента. Бесплатные поездки станут доступны на следующий день после обращения.
"Донор плазмы сможет заказать такси по телефону +7 (495) 999 99 99 или через приложение Яндекс.Такси, используя специально созданный метод оплаты "Хочу помочь". В методе оплаты установлен лимит – 1000 рублей в месяц. Этого хватит на поездку из дома в донорский центр и обратно домой", - добавила Ракова.
Считается, что переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию) — один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса в отсутствие вакцины.
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Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
Доноры крови с антителами на COVID-19 получат стимулирующие выплаты. За каждые 150 миллилитров плазмы им будут выплачивать 1250 рублей, за 600 миллилитров плазмы — пять тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМосква
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