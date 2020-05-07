В Индии число погибших при утечке газа с химзавода выросло до восьми

По данным издания, среди погибших - восьмилетняя девочка и двое пожилых мужчин, в больницы доставлены около 5 тысяч человек. Сообщается, что инцидент вызвал панику среди местных жителей в радиусе 3 километров от предприятия, многие люди потеряли сознание и лежали на дорогах, другие испытали проблемы с дыханием.