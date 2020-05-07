В Индии число погибших при утечке газа с химзавода выросло до восьми

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая - РИА Новости. Число погибших при утечке ядовитой жидкости в городе Вишакхапатнам в индийском штате Андхра-Прадеш увеличилось до восьми, среди них есть дети, сообщает издание Times of India.
Ранее в четверг местные власти сообщили об утечке стирола с предприятия LG Polymers, которая произошла около 2.30 ночи. Стирол - бесцветная ядовитая жидкость, применяемая для производства различных полимеров. При вдыхании его паров наблюдаются головные боли, при длительном воздействии - заболевания печени и нервной системы.
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По данным издания, среди погибших - восьмилетняя девочка и двое пожилых мужчин, в больницы доставлены около 5 тысяч человек. Сообщается, что инцидент вызвал панику среди местных жителей в радиусе 3 километров от предприятия, многие люди потеряли сознание и лежали на дорогах, другие испытали проблемы с дыханием.
Власти призвали местное население покинуть свои дома и выйти в безопасные зоны. При выходе на улицу людям рекомендуют надеть смоченную водой маску, которая может защитить от ядовитых испарений. Помощь в эвакуации людей из расположенных рядом с предприятием районов оказывают Национальные силы реагирования на стихийные бедствия.
Отмечается, что на место инцидента планирует выехать главный министр штата.
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