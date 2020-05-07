Врач дала совет, как сохранить кожу рук при использовании антисептика

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Увлажняющий или питательный крем для рук поможет сохранить кожу рук после частого мытья и использования антисептических средств на фоне распространения коронавируса, считает врач-дерматовенеролог поликлиники номер 4 управления делами президента Анастасия Вережникова.
Она отметила, что спирт, который входит в состав антисептиков, обезвоживает кожу.
"Для того, чтобы сохранить здоровое состояние кожи необходимо после каждого мытья рук или обработки антисептиком пользоваться увлажняющими и питательными средствами. Это касается не только женщин, но и мужчин", - сказала она в комментарии, опубликованном в соцсетях управделами.
"Для этих целей подойдет крем для рук, содержащий в своем составе восстанавливающие защищающие успокаивающие ингредиенты - ланолин, воск, натуральные масла, витамины, глицерин и вазелин", - добавила врач.
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