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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T08:08
https://ria.ru/20200507/1571065148.html
Врач дала совет, как сохранить кожу рук при использовании антисептика
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570676017_0:112:3072:1840_1036x0_80_0_0_4c914e2bb7efdcca7390a98eebec4d0f.jpg
РИА Новости

Врач дала совет, как сохранить кожу рук при использовании антисептика

08:07 07.05.2020 (обновлено: 08:08 07.05.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаАнтисептический гель
Антисептический гель
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Увлажняющий или питательный крем для рук поможет сохранить кожу рук после частого мытья и использования антисептических средств на фоне распространения коронавируса, считает врач-дерматовенеролог поликлиники номер 4 управления делами президента Анастасия Вережникова.
Она отметила, что спирт, который входит в состав антисептиков, обезвоживает кожу.
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"Для того, чтобы сохранить здоровое состояние кожи необходимо после каждого мытья рук или обработки антисептиком пользоваться увлажняющими и питательными средствами. Это касается не только женщин, но и мужчин", - сказала она в комментарии, опубликованном в соцсетях управделами.
"Для этих целей подойдет крем для рук, содержащий в своем составе восстанавливающие защищающие успокаивающие ингредиенты - ланолин, воск, натуральные масла, витамины, глицерин и вазелин", - добавила врач.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
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