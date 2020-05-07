В Таиланде выявили три новых случая коронавируса

"Трое новых пациентов – женщина 55 лет, гражданка Таиланда из провинции Ялла на юге Таиланда, она заразилась от ранее заболевших родственников, побывавших на массовой религиозной церемонии в соседней Малайзии, и двое мужчин, граждан Таиланда 44 и 54 лет, которые недавно вернулись вывозным авиарейсом из Казахстана и находились в строгом карантине в одном из государственных карантинных центров", - отметил Висануйотхин.