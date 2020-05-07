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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T08:05
https://ria.ru/20200507/1571065072.html
В Таиланде выявили три новых случая коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569809875_0:0:2746:1545_1036x0_80_0_0_26a277e628578381a35cd26308493884.jpg
РИА Новости

В Таиланде выявили три новых случая коронавируса

08:05 07.05.2020
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© REUTERS / Soe Zeya TunМедики в защитных костюмах в мобильной лаборатории для тестирования на коронавирусную болезнь в Бангкоке
Медики в защитных костюмах в мобильной лаборатории для тестирования на коронавирусную болезнь в Бангкоке
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Медики в защитных костюмах в мобильной лаборатории для тестирования на коронавирусную болезнь в Бангкоке. Архивное фото
БАНГКОК, 7 мая – РИА Новости. Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Таиланде в четверг, смертей от инфекции не зарегистрировано, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Сегодня зарегистрированы три случая заражения коронавирусной инфекцией. Смертей от инфекции за прошедшие сутки не было", - сказал он.
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"Трое новых пациентов – женщина 55 лет, гражданка Таиланда из провинции Ялла на юге Таиланда, она заразилась от ранее заболевших родственников, побывавших на массовой религиозной церемонии в соседней Малайзии, и двое мужчин, граждан Таиланда 44 и 54 лет, которые недавно вернулись вывозным авиарейсом из Казахстана и находились в строгом карантине в одном из государственных карантинных центров", - отметил Висануйотхин.
По его словам, общее количество заболевших с начала эпидемии в Таиланде теперь составляет 2992 человека, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему 55, полностью выздоровевших – 2 772 человека, на лечении в инфекционных отделениях больниц находятся 165 заболевших.
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