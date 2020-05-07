В Таиланде выявили три новых случая коронавируса

"Сегодня зарегистрированы три случая заражения коронавирусной инфекцией. Смертей от инфекции за прошедшие сутки не было", - сказал он.
"Трое новых пациентов – женщина 55 лет, гражданка Таиланда из провинции Ялла на юге Таиланда, она заразилась от ранее заболевших родственников, побывавших на массовой религиозной церемонии в соседней Малайзии, и двое мужчин, граждан Таиланда 44 и 54 лет, которые недавно вернулись вывозным авиарейсом из Казахстана и находились в строгом карантине в одном из государственных карантинных центров", - отметил Висануйотхин.
По его словам, общее количество заболевших с начала эпидемии в Таиланде теперь составляет 2992 человека, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему 55, полностью выздоровевших – 2 772 человека, на лечении в инфекционных отделениях больниц находятся 165 заболевших.
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