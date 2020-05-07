В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 5 мая украинские силовики не нарушали режим тишины.
"За 6 мая... зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из вооружения БМП по подконтрольному республике населенному пункту Березовское.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения