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2020-05-07T08:01
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В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
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РИА Новости

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков

08:01 07.05.2020
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 5 мая украинские силовики не нарушали режим тишины.
"За 6 мая... зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из вооружения БМП по подконтрольному республике населенному пункту Березовское.
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9 декабря 2019, 21:34
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