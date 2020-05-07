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2020-05-07T07:59
https://ria.ru/20200507/1571064934.html
Москвичам пообещали теплую и ветреную погоду в четверг
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РИА Новости

Москвичам пообещали теплую и ветреную погоду в четверг

07:59 07.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖители Москвы идут по Крымскому мосту
Жители Москвы идут по Крымскому мосту
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Жители Москвы идут по Крымскому мосту. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Непогода значительно ослабеет в Москве в четверг, станет тепло и немного ветрено, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня влияние на погоду столичного региона продолжит оказывать атмосферный фронт, но постепенно отходит к востоку, теряет интенсивность, поэтому проявления непогоды будут заметно слабее, чем накануне. Облачно, с прояснениями, во второй половине дня кратковременные дожди. Плюс 19 - плюс 21 в Москве, 17-22 градуса тепла в Подмосковье", - рассказал Леус.
По словам синоптика, будет дуть южный ветер, со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Давление постепенно будет расти - 740 миллиметров ртутного столба показывают барометры, что пока ниже нормы.
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