Москвичам пообещали теплую и ветреную погоду в четверг

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Непогода значительно ослабеет в Москве в четверг, станет тепло и немного ветрено, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня влияние на погоду столичного региона продолжит оказывать атмосферный фронт, но постепенно отходит к востоку, теряет интенсивность, поэтому проявления непогоды будут заметно слабее, чем накануне. Облачно, с прояснениями, во второй половине дня кратковременные дожди. Плюс 19 - плюс 21 в Москве, 17-22 градуса тепла в Подмосковье", - рассказал Леус.
По словам синоптика, будет дуть южный ветер, со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Давление постепенно будет расти - 740 миллиметров ртутного столба показывают барометры, что пока ниже нормы.