Москвичам пообещали теплую и ветреную погоду в четверг

"Сегодня влияние на погоду столичного региона продолжит оказывать атмосферный фронт, но постепенно отходит к востоку, теряет интенсивность, поэтому проявления непогоды будут заметно слабее, чем накануне. Облачно, с прояснениями, во второй половине дня кратковременные дожди. Плюс 19 - плюс 21 в Москве, 17-22 градуса тепла в Подмосковье", - рассказал Леус.