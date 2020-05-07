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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T07:56
https://ria.ru/20200507/1571064843.html
Красноярский губернатор поддержал введение масочного режима в крае
https://cdn22.img.ria.ru/images/155697/70/1556977093_0:83:3094:1823_1036x0_80_0_0_ac07ffad7251d723ce650d7bff924206.jpg
РИА Новости

Красноярский губернатор поддержал введение масочного режима в крае

07:56 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс
© РИА Новости / Илья Питалев
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Губернатор Красноярского края Александр Усс. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Глава Красноярского края Александр Усс поддержал предложение ввести в регионе масочный режим в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщили журналистам в региональном главке Роспотребнадзора.
"Губернатором поддержаны предложения Роспотребнадзора по введению масочного режима", - сказала представитель главка.
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6 мая, 04:16Распространение нового коронавируса
Масочный режим могут ввести по всей России, пишет "Ъ"
Она отметила, что использование лицевых масок в публичных местах - общественном транспорте, магазине, на детской площадке - снижает риск заражения COVID.
В среду глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что уже 68 регионов ввели обязательный масочный режим, это, по ее словам, позволяет снизить темпы прироста числа заболевших. Как ранее указывала Попова, введение масочного режима в регионах - правильная мера: если есть необходимость выйти на улицу, то надо надевать маску, чтобы защитить себя и окружающих от коронавируса.
По последним данным, в Красноярском крае COVID-19 зарегистрирован у 910 жителей региона, 162 человека вылечились, 12 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр УссКрасноярский крайОбщество
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