Красноярский губернатор поддержал введение масочного режима в крае

КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Глава Красноярского края Александр Усс поддержал предложение ввести в регионе масочный режим в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщили журналистам в региональном главке Роспотребнадзора.
"Губернатором поддержаны предложения Роспотребнадзора по введению масочного режима", - сказала представитель главка.
Она отметила, что использование лицевых масок в публичных местах - общественном транспорте, магазине, на детской площадке - снижает риск заражения COVID.
В среду глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что уже 68 регионов ввели обязательный масочный режим, это, по ее словам, позволяет снизить темпы прироста числа заболевших. Как ранее указывала Попова, введение масочного режима в регионах - правильная мера: если есть необходимость выйти на улицу, то надо надевать маску, чтобы защитить себя и окружающих от коронавируса.
По последним данным, в Красноярском крае COVID-19 зарегистрирован у 910 жителей региона, 162 человека вылечились, 12 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.