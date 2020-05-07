В Забайкалье потушили два крупных природных пожара

"Лесопожарным формированиям Забайкальского края удалось ликвидировать два крупных пожара в районе Ильинки и Шишкино", - говорится в сообщении.

На утро четверга в регионе действует 13 лесных пожаров на площади 3,1 тысячи гектаров. Восемь пожаров локализовано, в том числе в районе Молоковки. Также продолжается тушение пожара в районе Угдана.