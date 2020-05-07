В Забайкалье потушили два крупных природных пожара

КРАСНОЯРСК, 7 май - РИА Новости. Два крупных природных пожара ликвидировали в районе Ильинки и Шишкино Забайкальского края, сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов.
"Лесопожарным формированиям Забайкальского края удалось ликвидировать два крупных пожара в районе Ильинки и Шишкино", - говорится в сообщении.
На утро четверга в регионе действует 13 лесных пожаров на площади 3,1 тысячи гектаров. Восемь пожаров локализовано, в том числе в районе Молоковки. Также продолжается тушение пожара в районе Угдана.
Всего на тушении лесных пожаров задействовано 663 человека и 77 единиц техники.