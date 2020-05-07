В Новосибирской области число заболевших COVID-19 выросло до 876 человек

"По состоянию на сегодня на территории региона зарегистрировано лабораторно подтвержденных случаев коронавируса 876. Выписано 240 человек и только за сегодняшние сутки выписано 56 человек. Под медицинским наблюдением у нас находятся 1893 человека…", - сказал он.

Чиновник сообщил, что в регионе сейчас работают десять лабораторий, которые за последние сутки провели тестирование 2303 человек. Всего же с начала пандемии проведено уже более 48 тысяч исследований на коронавирус. В регионе работают семь обсерваторов, в которых находится 201 человек.