В Новосибирской области число заболевших COVID-19 выросло до 876 человек

НОВОСИБИРСК, 7 мая – РИА Новости. Шестьдесят семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, при этом выздоровели 56 человек, общее количество случаев выросло до 876, сообщил журналистам в четверг вице-губернатор Новосибирской области Сергей Нелюбов.
"По состоянию на сегодня на территории региона зарегистрировано лабораторно подтвержденных случаев коронавируса 876. Выписано 240 человек и только за сегодняшние сутки выписано 56 человек. Под медицинским наблюдением у нас находятся 1893 человека…", - сказал он.
Чиновник сообщил, что в регионе сейчас работают десять лабораторий, которые за последние сутки провели тестирование 2303 человек. Всего же с начала пандемии проведено уже более 48 тысяч исследований на коронавирус. В регионе работают семь обсерваторов, в которых находится 201 человек.
В свою очередь, главный инфекционист региона Лариса Познякова сообщила, что в Новосибирске развернуто сразу несколько госпиталей для приема пациентов с COVID-19. Скончались 12 пациентов с коронавирусом, причем двое из них 30-летние мужчина и женщина. Молодая женщина скончалась за последние сутки, течение болезни осложнялось хронической обструктивной болезнью легких и надпочечниковой недостаточностью, добавила она.
По данным оперативного штаба, в отделениях реанимации в настоящее время находятся 53 пациента, на ИВЛ – 25 человек. В детскую больницу №3 госпитализированы 74 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 1118, в том числе пациенты с установленным диагнозом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.