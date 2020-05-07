Декан философского факультета МГУ рассказал о направлениях развития вуза

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Декан философского факультета МГУ Декан философского факультета МГУ Владимир Миронов накануне 265-летия со дня открытия занятий в университете рассказал РИА Новости о направлениях развития вуза и о том, станет ли дистанционное обучение основным видом после пандемии коронавируса.

Церемония торжественного открытия занятий в МГУ состоялась 7 мая 1755 года в здании "Аптекарского дома" у Воскресных ворот (на месте Исторического музея ), в день празднования годовщины коронации императрицы Елизаветы Петровны . Свое обучение все студенты начинали на философском факультете, где получали фундаментальную подготовку по естественным и гуманитарным наукам. Изначально именно 7 мая, день начала занятий в университете, считался студенческим праздником. Но по велению Николая I с 1835 года стали праздновать не день открытия университета, а день подписания указа о его учреждении.

Университет не является застывшей системой

"Университет занимает очень важно место, а в нашей стране особенно, потому что университетское образование – системообразующее, образование культурообразующее, любая культура базируется, как правило, на развитом университетском образовании", - считает Владимир Миронов.

Он отметил, что в случае когда необходимо определить, какой вуз в стране является лучшим, нужно просто выбрать самый старый вуз, поскольку он уже прошел определенный путь, уже понятно, что он из себя представляет, когда университет начинает "продуцировать своих профессоров".

По мнению Миронова, университет одновременно консервативен и направлен вперед. "Наш университет отражает свою функцию классического университета, он мощь. Это, как наш ректор часто говорит, корабль, который иногда трудно управляем, но зато непотопляем", - добавил декан.

Миронов обратил внимание на то, что одновременно с консервативными программами в МГУ развиваются почти все базовые научные направления, передовые, которые есть в современном мире.

"Суперкомпьютер самый мощный – в нашем университете, медицинский факультет вернули в университет, и сейчас клиника работает, которая, опять же, по своей методике борется с коронавирусом. Поэтому университет в этом плане устремлен в будущее. Университет не является застывшей системой, он должен изменяться, он должен отвечать веяниям времени", - рассказал он.

Декан отметил, что изменения в МГУ происходят медленнее, чем в новых университетах, потому что там это проще делать, но, тем не менее, "это очень неплохо происходит, и мы имеем очень хороший университетский коллектив".

Отказаться от лекций хотели еще в средние века

"Я не являюсь сторонником такой системы. Сейчас уже говорят, что вот кончится коронавирус, все перейдут в онлайн-образование. Я думаю, что этого не произойдет. Я сегодня в Facebook написал "хотел бы увидеть Сократа, который беседует с кем-то, и вдруг завис, потому что скорость интернета плохая", - рассказал Миронов, отвечая на вопрос о том, как изменится МГУ после пандемии, какое место займет в жизни вуза дистанционное образование.

На его взгляд, образование – это диалог. Миронов отметил, что, читая лекцию, видит глаза каждого студента и всегда ориентируется на них, чтобы понять, как студенты воспринимают то, что им рассказывается.

"Лекция, например, - это открытый диалог. Обычно на это возражают мне "на лекции студент может спать". Зато в дистанционном формате я могу читать и видеть пустые экранчики, чем занимаются студенты в это время, мы не знаем", - рассказал Миронов.

Он добавил, что и самим студентам сейчас тоже не хватает диалога, поскольку образование – это не просто перенос информации, но и "научение отбирать информацию", а также культурное просвещения через преподаваемый предмет. По мнению Миронова, не надо специально об этом говорить, делать уроки по воспитанию, "это как раз плохо кончается", но можно воспитывать культурного человека через обучение.

"Университет будет развиваться. Что касается этих новых тенденций, после пандемии, конечно, эта система новых форм образования, она войдет в жизни", - считает декан.

Однако эта ситуация "охлаждает горячие головы", которые призывали к переходу на онлайн-обучение. Поскольку сейчас стало понятно, что идеальное онлайн-образование требует, чтобы у всех участников процесса были примерно одинаковые скорость интернета, компьютеры, программное обеспечение.

"Вот смотрите, была устная речь, появилась письменная речь и печать, тут же были всякие тенденции отказаться от чтения лекций в Средние века, перейти только на книги и так далее. А чем завершилось? Устная речь была дополнена печатными трудами... Культура развивается таким образом, что все постепенно синтезируется. И вообще синтез всегда лучше, чем абсолютизация чего-нибудь", - рассказал Миронов.

Поэтому, по его мнению, должны быть и лекции, и книги, и онлайн-образование - и этот синтез будет способствовать получению качественного образования.