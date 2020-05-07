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2020-05-07T11:06
https://ria.ru/20200507/1571064678.html
В Индии пять человек погибли в результате утечки газа с химзавода
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РИА Новости

В Индии пять человек погибли в результате утечки газа с химзавода

07:46 07.05.2020 (обновлено: 11:06 07.05.2020)
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© AFP 2020Дым поднимается над заводом LG Polymers после утечки газа, Вишакхапатнам, Индия
Дым поднимается над заводом LG Polymers после утечки газа, Вишакхапатнам, Индия
© AFP 2020
Дым поднимается над заводом LG Polymers после утечки газа, Вишакхапатнам, Индия
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости. Как минимум пять человек погибли в результате утечки токсичного газа с химзавода в городе Висакхапатнам в индийском штате Андхра-Прадеш.
"Получены сообщения о 5 смертельных случаях. Мы проверяем эту информацию… По предварительным данным, это (утечка) стирола с предприятия LG Polymers…, которая произошла около 2.30 утра. Из-за утечки упомянутого газа его вдыхали сотни людей, и они либо потеряли сознание, либо имели проблемы с дыханием", - написала представитель местных властей Сриджана Гуммала в Twitter.
Власти просят население в пострадавшем районе не выходить из домов или использовать смоченные водой маски при перемещении по улице.
По данным местных СМИ, в госпитали доставлены более 200 человек.
Стирол — бесцветная ядовитый жидкость, применяемая для производства различных полимеров. При вдыхании его паров наблюдаются головные боли, при длительном воздействии - заболевания печени и нервной системы. В организм проникает в основном через дыхательные пути.
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25 января 2018, 12:39
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СтиролАндхра-ПрадешИндияПроисшествияВ мире
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