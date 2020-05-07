В Индии пять человек погибли в результате утечки газа с химзавода

"Получены сообщения о 5 смертельных случаях. Мы проверяем эту информацию… По предварительным данным, это (утечка) стирола с предприятия LG Polymers…, которая произошла около 2.30 утра. Из-за утечки упомянутого газа его вдыхали сотни людей, и они либо потеряли сознание, либо имели проблемы с дыханием", - написала представитель местных властей Сриджана Гуммала в Twitter.