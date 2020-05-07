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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T07:37
https://ria.ru/20200507/1571064489.html
В Индии число заболевших коронавирусом превысило 50 тысяч человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570660645_0:0:3037:1709_1036x0_80_0_0_a0c41a060757e7e3d35ef55f9410f0b9.jpg
РИА Новости

В Индии число заболевших коронавирусом превысило 50 тысяч человек

07:37 07.05.2020
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© REUTERS / Amit DaveПолиция в в Ахмедабаде во время карантина
Полиция в в Ахмедабаде во время карантина
© REUTERS / Amit Dave
Полиция в в Ахмедабаде во время карантина
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая - РИА Новости. Число выявленных зараженных коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 3,5 тысячи человек и составляет 52 952, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
По данным ведомства, лечение в стране проходят 35 902 человека. Выздоровели после коронавируса 15 266 человек (1 084 за сутки), погибли 1 783 человек (89 за сутки). Накануне сообщалось о 49 391 заболевшем, днем ранее – о 46 433.
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Большая часть зараженных выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксирован 16 758 случаев заражения (1 233 за сутки). На втором месте по числу заболевших находится Гуджарат, самый западный штат Индии, – 6 625 случаев (821 за сутки), далее следует столичная территория Дели с 5 532 зараженными (634 за сутки).
Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 17 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешено передвижение на такси и общественном транспорте, а также разрешена работа парикмахерских. Во всех без исключения зонах запрещена работа учебных и развлекательных заведений, закрыты границы между штатами страны, запрещены полеты на самолетах, поездки на поездах и метро.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГуджаратМахараштраДелиИндияВ мире
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