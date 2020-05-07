В Индии число заболевших коронавирусом превысило 50 тысяч человек

По данным ведомства, лечение в стране проходят 35 902 человека. Выздоровели после коронавируса 15 266 человек (1 084 за сутки), погибли 1 783 человек (89 за сутки). Накануне сообщалось о 49 391 заболевшем, днем ранее – о 46 433.

Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 17 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешено передвижение на такси и общественном транспорте, а также разрешена работа парикмахерских. Во всех без исключения зонах запрещена работа учебных и развлекательных заведений, закрыты границы между штатами страны, запрещены полеты на самолетах, поездки на поездах и метро.