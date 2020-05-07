В Индии число заболевших коронавирусом превысило 50 тысяч человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая - РИА Новости. Число выявленных зараженных коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 3,5 тысячи человек и составляет 52 952, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
По данным ведомства, лечение в стране проходят 35 902 человека. Выздоровели после коронавируса 15 266 человек (1 084 за сутки), погибли 1 783 человек (89 за сутки). Накануне сообщалось о 49 391 заболевшем, днем ранее – о 46 433.
Большая часть зараженных выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксирован 16 758 случаев заражения (1 233 за сутки). На втором месте по числу заболевших находится Гуджарат, самый западный штат Индии, – 6 625 случаев (821 за сутки), далее следует столичная территория Дели с 5 532 зараженными (634 за сутки).
Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 17 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешено передвижение на такси и общественном транспорте, а также разрешена работа парикмахерских. Во всех без исключения зонах запрещена работа учебных и развлекательных заведений, закрыты границы между штатами страны, запрещены полеты на самолетах, поездки на поездах и метро.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.