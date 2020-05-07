Партия роста получила отказ от Минюста в проведении онлайн-съезда

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Партия роста получила отказ от министерства юстиции РФ в проведении съезда в режиме онлайн в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба партии.

"Министерство юстиции России направило председателю Партии роста Борису Титову официальный отказ на письмо с просьбой рассмотреть возможность проведения очередного партийного съезда в режиме онлайн - с учетом пандемии коронавируса в стране", - говорится в сообщении.

"Ситуация с частным бизнесом обострена настолько, что мы не можем не реагировать на запросы. Поэтому в двадцатых числах проведем в интернете открытое расширенное заседание двух наших коллегиальных органов управления - федерального политсовета и генерального совета. Все, что нужно обсудить, мы все равно обсудим", - отметил он.