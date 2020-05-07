Крымский вице-премьер извинился за нарушение режима самоизоляции

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Заместитель председателя правительства Крыма Евгений Кабанов извинился за нарушение введенного в Крыму режима самоизоляции и пообещал уплатить штраф.
Кабанов ранее выложил в Facebook фотографии, на которых он гуляет в крымском лесу.
"Это было на прошлых выходных. Необдуманный был поступок во время выходного дня прогуляться по лесу. В полной мере осознаю меру своей ответственности. Именно сегодня обратился в министерство экологии (региона) для составления на меня административного протокола и уплаты штрафа. Ещё раз извиняюсь перед всеми жителями, которые находятся на самоизоляции", — сказал Кабанов в эфире канала "Крым24".
Он добавил, что сейчас работает практически без выходных и часто по работе находится в "полях". Конкретно в этот день у него был выходной.
"Поэтому посыпаю волосы пеплом, извиняюсь. Готов монетой оплатить свою ошибку", — добавил он.
Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Глава Крыма Сергей Аксенов обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
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