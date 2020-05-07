Крымский вице-премьер извинился за нарушение режима самоизоляции

"Это было на прошлых выходных. Необдуманный был поступок во время выходного дня прогуляться по лесу. В полной мере осознаю меру своей ответственности. Именно сегодня обратился в министерство экологии (региона) для составления на меня административного протокола и уплаты штрафа. Ещё раз извиняюсь перед всеми жителями, которые находятся на самоизоляции", — сказал Кабанов в эфире канала "Крым24".