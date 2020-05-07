В Киргизии число больных COVID-19 достигло 895 человек

БИШКЕК, 7 мая - РИА Новости. Число инфицированных COVID-19 в Киргизии возросло на 24 за сутки, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 7 мая 2020 года по республике зарегистрировано 24 новых случая СOVID-19, среди них трое - медработники", - заявил представитель штаба.
Таким образом количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии возросло до 895, из которых 224 - медработники. Погибли 12 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 637 пациентов. За все время пандемии в республике проведено более 60 тысяч тестов на коронавирус.
В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице, - режим чрезвычайного положения сроком до 10 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.