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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T07:25
https://ria.ru/20200507/1571064288.html
В Киргизии число больных COVID-19 достигло 895 человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/132735/48/1327354888_0:115:2201:1353_1036x0_80_0_0_c760963fc923c2ed3ca125b16b22e695.jpg
РИА Новости

В Киргизии число больных COVID-19 достигло 895 человек

07:25 07.05.2020
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудница медицинской помощи в Бишкеке
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке. Архивное фото
БИШКЕК, 7 мая - РИА Новости. Число инфицированных COVID-19 в Киргизии возросло на 24 за сутки, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 7 мая 2020 года по республике зарегистрировано 24 новых случая СOVID-19, среди них трое - медработники", - заявил представитель штаба.
Таким образом количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии возросло до 895, из которых 224 - медработники. Погибли 12 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 637 пациентов. За все время пандемии в республике проведено более 60 тысяч тестов на коронавирус.
В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице, - режим чрезвычайного положения сроком до 10 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
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