В Киргизии число больных COVID-19 достигло 895 человек

Таким образом количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии возросло до 895, из которых 224 - медработники. Погибли 12 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 637 пациентов. За все время пандемии в республике проведено более 60 тысяч тестов на коронавирус.