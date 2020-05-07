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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T07:25
https://ria.ru/20200507/1571064200.html
Владельцы малого бизнеса рассказали о своей борьбе с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/19716/03/197160353_0:190:2986:1870_1036x0_80_0_0_2d5226f155c6a63aa5491e3e366e2ec7.jpg
РИА Новости

Владельцы малого бизнеса рассказали о своей борьбе с коронавирусом

07:24 07.05.2020 (обновлено: 07:25 07.05.2020)
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкВиды Перми
Виды Перми
© РИА Новости / Мария Ващук
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Виды Перми. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Сегодня в России действует несколько благотворительных проектов для помощи населению и медикам в борьбе с последствиями коронавируса. Их инициируют общественные и бизнес-объединения, политические партии и сами предприниматели. Конечно, бывает, что кто-то пытается нажиться на общей беде, но большинство понимает, что закон выживания во время пандемии - это вовсе не закон джунглей, когда каждый сам за себя.
Владельцы малых предприятий в российских регионах рассказали РИА Новости, что заставило их заняться социальными проектами в такое непростое время, и почему участие в них порой оказывается для бизнеса более эффективным способом выживания, чем объявленные властями меры господдержки.

#Я помогаю врачам

"Когда начались ограничения, мы оказались под угрозой закрытия, удаленных заказов не хватало даже на то, чтобы окупить затраты и сохранить работу поварам. Тогда друг предложил такую идею: он оплатит несколько пицц, а я отвезу их врачам в одну из клиник. К нам присоединился еще один друг, я добавил свои деньги, и 31 марта мы отвезли первую партию пицц в больницу", - рассказал РИА Новости владелец небольшой пермской пиццерии S&M Денис Хабибулин.
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Денис выложил в соцсети отчет с фотографиями улыбающихся врачей, идея понравилась подписчикам, они стали делиться постами на своих страницах и присылать деньги. К акции стали присоединяться люди из разных регионов и даже соотечественники из-за рубежа, Информационную поддержку оказала пермская Торгово-промышленная палата. Так появился хештег "Я помогаю врачам".
Правила просты: клиенты перечисляют деньги, предприниматель заказывает продукты у местных производителей, готовит и отвозит угощение врачам в одну из больниц, а после публикует подробный отчет. Выручка от акции позволяет покрыть затраты предпринимателя, кроме арендных платежей и расходов на обслуживание кредитов - но главное, это позволяет сохранить бизнес и рабочие места, поддержать местных поставщиков. "Мы даже двух человек дополнительно приняли на работу на этот период", - рассказал предприниматель.
Вскоре привозить гостинцы врачам стали и другие рестораны, кафе и пекарни. В числе первых было кафе-столовая "Тары-Бары" в региональном отделении Высшей школы экономики. Когда ВУЗ закрылся на карантин, владелица компании стала печь для медиков пирожки на деньги, собранные среди студентов и преподавателей. Официальный дилер Toyota бесплатно предоставляет автотранспорт для доставки продуктов в больницы, предпринимателей сейчас поддерживает и Пермский завод пластмассовых изделий.
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"Таких кейсов много. И мы стараемся эту практику распространять по всей стране, затрагивать все предпринимательское сообщество", - рассказала РИА Новости вице-президент "Деловой России" Нонна Каграманян. Ассоциация запустила проект "Бизнес за Бизнес": предприниматели поддерживают друг друга, заказывая у коллег обеды для сотрудников, услуги, покупают медикаменты и средства защиты - для себя или работающих рядом медицинских учреждений. "Пора забыть о конкуренции и начать обмениваться опытом и помогать друг другу — иначе выжить будет сложно", - уверены в Деловой России.
По ее словам, нынешнее время ставит перед бизнесом новые условия: пандемию переживут те компании, которые научатся быть гибкими в поиске новых каналов продвижения. "Надо размещать собственными силами посты в интернет-группах в соцсетях, подключать своих знакомых, постоянных клиентов, товарищей по непростой экономической ситуации. Будьте на слуху — сейчас для этого самое время", - советует Каграманян.

Бумеранг добра

Аналогичные проекты запускаются во многих регионах России. Несколько тульских предпринимателей - членов "Партии Роста" взяли на себя расходы на небольшие подарки работникам скорой помощи. "Купили чай, кофе, печенье и через "Центр медицины катастроф" передали на подстанции. Это не какая-то существенная помощь, просто внимание и благодарность тем, кому сегодня приходится работать круглыми сутками, чтобы сохранить наше здоровье. И такие акции мы решили проводить системно", - рассказал глава местного отделения партии Андрей Мазов.
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Об акции стало известно другим бизнесменам, они начали сами генерировать идеи. Руководитель местной сети автомоек самообслуживания выделил по одному из постов на каждом объекте для бесплатной мойки машин скорой помощи. Тульский автодилер ГАЗ обещал обеспечить местному "Центру медицины катастроф" бесплатное техобслуживание. Добрые дела продолжают разлетаться и дальше своеобразным "бумерангом добра".
Благотворители часто объединяться в совместные движения, которые оказывают организационную поддержку. Крупнейшее из них - всероссийское движение #Мывместе, в которое вошли десятки объединений, в том числе, Общероссийский народный фронт, "Врачи вместе", крупнейшие банки и компании. Благотворительные обеды для врачей городских больниц и поликлиник в рамках движения организуют предприниматели - члены организации "Опора России". А в Севастополе они обеспечивают питанием сотрудников блокпостов, проводящих дежурства на въездах и выездах из города.
Изначально целью таких проектов было, скорее, не накормить врачей, а подарить медработникам немного положительных эмоций, отвлечь их от напряжения в нынешней ситуации, но в последнее время все чаще это воспринимается иначе. "Врачам не оплачивают питание в больнице, они должны приносить еду с собой, либо питаться где-то еще. Но выйти куда-то, чтобы поесть, сейчас просто невозможно: во-первых, все закрыто, а во-вторых, врач или медсестра в инфекционном отделении не могут этого сделать", - рассказал владелец пермской пиццерии.
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Как правило, у больниц есть спонсоры или партнеры, которые открывали в больницах кафе для врачей или оплачивали доставку питания для докторов и персонала, но с недавнего времени такая помощь либо сократилась, либо прекратилась совсем. В апреле бизнес получил право уменьшать налог на прибыль за счет расходов на борьбу с пандемией, в частности, на закупку оборудования и средств инфекционной защиты. Мера была очень эффективной - компании стали закупать и поставлять в больницы так необходимые сейчас аппараты ИВЛ, защитные костюмы, маски и антисептики. Но расходы на питание врачей не вошли в льготный перечень, и многие благотворители переключились на другую помощь.

Не время для наживы

Появились и "стервятники", которые попытались нажиться на пандемии, но такие случаи подвергаются осуждению, в первую очередь среди своих же коллег. "Многие бизнесмены пытаются нажиться на такой беде, как коронавирус. Флакон элементарного антисептика для рук сейчас стоит до 300 рублей, в тот момент, когда до эпидемии, его цена не поднималась выше 70. А это значит, что накрутка сегодня на каждый бутылёк - свыше 200%!" - возмущается председатель самарского отделения "Партии Роста", индивидуальный предприниматель Олег Бурлак.
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Его предприятие занимается производством арахисовой пасты, но он принял решение переквалифицировать часть цехов под выпуск антисептика. "Во-первых, у нас стоят разливочные машины, которые позволяют это сделать. Во-вторых, сегодня идут перебои с поставками арахиса из Бразилии и Аргентины, и если не менять направление деятельности, то часть сотрудников пришлось бы отправить в неоплачиваемый отпуск или увольнять", - рассказал он.
Выгоду из ситуации можно извлечь и другим способом, не наживаясь на бедах людей, уверены в новгородской инвестиционно-строительной компании "Новинвест", которая управляет небольшим сельскохозяйственным рынком, количество арендаторов и посещаемость которого с начала карантинных мер сократились, как минимум, в три раза. Чтобы сохранить команду, они начали работы по проектированию и реновации торговых площадей, что позволит увеличить отдачу от бизнеса по окончании пандемии.
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Оригинальное решение придумали в потребительском кооперативе "Нижнекамский" в Татарстане. "В нашем потребкооперативе уже два года работают передвижные автолавки, которые развозят производимые нами вакуумные чищеные овощи, фарш и другие продукты по школам, больницам, торговым сетям и пищекомбинатам", - рассказал председатель кооператива Евгений Абрамов. Компания переориентировала свои маршруты на 34 деревни, где нет магазинов. Товары первой необходимости, включая безрецептурные медикаменты доставляют старикам, многодетным семьям и всем, кто об этом просит. "Транспорт, разумеется, предоставляем бесплатно. Наценки за продуктовые наборы не делаем", - рассказал Абрамов.
"Сейчас многие ждут, что кто-то придет и поможет им, что перечислят деньги. А здесь получается, так что ты сам шевелишься, сам что-то делаешь и даришь другим положительные эмоции, помогаешь, как можешь, и при этом спасаешь свой бизнес", - говорит Денис Хабибулин из Перми.
Впрочем, предприниматели внимательно следят за предлагаемыми правительством мерами поддержки. Многие планируют обратиться за субсидией на выплату зарплат для сотрудников, но к кредитам и налоговыми отсрочкам относятся настороженно, ведь эти деньги нужно будет вернуть с процентами, а что будет завтра, они пока не знают.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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