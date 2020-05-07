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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T07:10
https://ria.ru/20200507/1571064034.html
В Красноярске два сотрудника скорой помощи заразились коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570888459_0:347:2969:2017_1036x0_80_0_0_409e0041780f82227b69cd66e8c1b7fc.jpg
РИА Новости

В Красноярске два сотрудника скорой помощи заразились коронавирусом

07:10 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Два сотрудника 3-й подстанции скорой помощи в Красноярске заразились коронавирусом, сообщила на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь красноярской службы скорой помощи Наталья Ковальчук.
"На сегодняшний день у двоих сотрудников 3-й подстанции выявлен положительный результат теста на COVID-19. Причём это выявилось в поликлиниках, где они проходили лечение. То есть не на рабочем месте, а дома. Конечно, эти сотрудники, как и положено, сообщили об этом и они, как и положено, находятся на самоизоляции", - сообщила Ковальчук.
Она также заявила, что остальные сотрудники сдают пробы еженедельно. Все обеспечены средствами индивидуальной защиты.
По данным краевого управления Роспотребнадзора на среду, с момента начала пандемии коронавирус подтвержден у 910 человек. За предыдущие сутки выявлено 42 человека. Всего вылечены 162 человека, 12 человек погибли. Случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в 42 муниципальных образованиях края. Темп прироста заболевших в среднем за неделю составляет 4,3%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КрасноярскОбщество
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