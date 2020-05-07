В Красноярске два сотрудника скорой помощи заразились коронавирусом

"На сегодняшний день у двоих сотрудников 3-й подстанции выявлен положительный результат теста на COVID-19. Причём это выявилось в поликлиниках, где они проходили лечение. То есть не на рабочем месте, а дома. Конечно, эти сотрудники, как и положено, сообщили об этом и они, как и положено, находятся на самоизоляции", - сообщила Ковальчук.