В Красноярске два сотрудника скорой помощи заразились коронавирусом

КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Два сотрудника 3-й подстанции скорой помощи в Красноярске заразились коронавирусом, сообщила на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь красноярской службы скорой помощи Наталья Ковальчук.
"На сегодняшний день у двоих сотрудников 3-й подстанции выявлен положительный результат теста на COVID-19. Причём это выявилось в поликлиниках, где они проходили лечение. То есть не на рабочем месте, а дома. Конечно, эти сотрудники, как и положено, сообщили об этом и они, как и положено, находятся на самоизоляции", - сообщила Ковальчук.
Она также заявила, что остальные сотрудники сдают пробы еженедельно. Все обеспечены средствами индивидуальной защиты.
По данным краевого управления Роспотребнадзора на среду, с момента начала пандемии коронавирус подтвержден у 910 человек. За предыдущие сутки выявлено 42 человека. Всего вылечены 162 человека, 12 человек погибли. Случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в 42 муниципальных образованиях края. Темп прироста заболевших в среднем за неделю составляет 4,3%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.