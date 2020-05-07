Во Владивостоке и на Камчатке прошли репетиции авиапарада ко Дню Победы

"Летчики… провели во Владивостоке генеральную репетицию показа авиационной техники. Всего в репетиции был задействован 21 летательный аппарат: дальние противолодочные самолёты Ту-142, противолодочные самолёты Ил-38, самолёт Ту-134, высотные истребители МиГ-31, истребители Су-35, а также палубные вертолёты Ка-27 и Ми-8, ударные вертолёты Ка-52", - говорится в сообщении.