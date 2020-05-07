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75 лет Великой Победы
2020-05-07T06:55
https://ria.ru/20200507/1571063910.html
Во Владивостоке и на Камчатке прошли репетиции авиапарада ко Дню Победы
https://cdn21.img.ria.ru/images/151875/40/1518754039_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_21eb6862f507cb4209c39717dead2452.jpg
РИА Новости

Во Владивостоке и на Камчатке прошли репетиции авиапарада ко Дню Победы

06:55 07.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМногоцелевые истребители МиГ-29 на авиационном параде
Многоцелевые истребители МиГ-29 на авиационном параде
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Многоцелевые истребители МиГ-29 на авиационном параде. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 мая - РИА Новости. Генеральные репетиции авиационного парада в честь 75-летия Победы прошли в небе над Владивостоком и Петропавловском-Камчатским, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).
Из-за коронавируса принято решение о переносе военных парадов в России 9 мая на более поздний срок. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря ни на что 9 Мая будет праздноваться, в День Победы в небе пройдет парад самолетов и вертолетов, также состоятся праздничные салюты.
"Летчики… провели во Владивостоке генеральную репетицию показа авиационной техники. Всего в репетиции был задействован 21 летательный аппарат: дальние противолодочные самолёты Ту-142, противолодочные самолёты Ил-38, самолёт Ту-134, высотные истребители МиГ-31, истребители Су-35, а также палубные вертолёты Ка-27 и Ми-8, ударные вертолёты Ка-52", - говорится в сообщении.
В ходе полётов авиация работает с пяти аэродромов в Приморском и Хабаровском краях.
Также в четверг генеральная репетиция пролёта авиации состоялась над Петропавловском-Камчатским. Над центральной площадью города пролетели сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 и противолодочные самолеты Ил-38Н.
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75 лет Великой ПобедыИл-38НДень ПобедыТихоокеанский флот ВМФ РоссииМиГ-31ВладивостокПетропавловск-КамчатскийОбщество
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