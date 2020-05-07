Во Владивостоке и на Камчатке прошли репетиции авиапарада ко Дню Победы

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая - РИА Новости. Генеральные репетиции авиационного парада в честь 75-летия Победы прошли в небе над Владивостоком и Петропавловском-Камчатским, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).
Из-за коронавируса принято решение о переносе военных парадов в России 9 мая на более поздний срок. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря ни на что 9 Мая будет праздноваться, в День Победы в небе пройдет парад самолетов и вертолетов, также состоятся праздничные салюты.
"Летчики… провели во Владивостоке генеральную репетицию показа авиационной техники. Всего в репетиции был задействован 21 летательный аппарат: дальние противолодочные самолёты Ту-142, противолодочные самолёты Ил-38, самолёт Ту-134, высотные истребители МиГ-31, истребители Су-35, а также палубные вертолёты Ка-27 и Ми-8, ударные вертолёты Ка-52", - говорится в сообщении.
В ходе полётов авиация работает с пяти аэродромов в Приморском и Хабаровском краях.