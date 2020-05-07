В Забайкалье развернут новый госпиталь для лечения больных COVID-19

КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Госпиталь для лечения инфицированных коронавирусом планируется развернуть на базе краевой инфекционной больницы Забайкальского края, сообщается на сайте краевого правительства.
"В связи с ростом в Забайкалье числа заболевших новой коронавирусной инфекцией краевая клиническая инфекционная больница (ККИБ) готовится развернуть на своей базе моногоспиталь на 152 койки для лечения пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.
В лечебном учреждении сообщили, что пока больница работает в штатном режиме, до особого распоряжения руководства регионального минздрава. Если число заболевших продолжит расти, и коек в моностационаре на базе горбольницы №1 окажется недостаточно, в течение суток пятиэтажный корпус будет освобожден для лечения пациентов с COVID-19. Пациенты с иными диагнозами будут переведены в краевую клиническую больницу, детскую клиническую больницу, кожвендиспансер.
По данным пресс-службы правительства региона, в крае за сутки зарегистрировано восемь случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии зафиксировано 262 случая заболевания COVID-19, 33 из них – у детей. Из медучреждений всего выписано 88 человек.
Все случаи заражения за последние сутки зарегистрированы в Борзинском районе среди людей, находившихся в контакте с инфицированными. Кроме того, ранее заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском, Могочинском, Агинском, Карымском, Шилкинском районах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.