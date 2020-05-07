В Забайкалье развернут новый госпиталь для лечения больных COVID-19

"В связи с ростом в Забайкалье числа заболевших новой коронавирусной инфекцией краевая клиническая инфекционная больница (ККИБ) готовится развернуть на своей базе моногоспиталь на 152 койки для лечения пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.

В лечебном учреждении сообщили, что пока больница работает в штатном режиме, до особого распоряжения руководства регионального минздрава. Если число заболевших продолжит расти, и коек в моностационаре на базе горбольницы №1 окажется недостаточно, в течение суток пятиэтажный корпус будет освобожден для лечения пациентов с COVID-19. Пациенты с иными диагнозами будут переведены в краевую клиническую больницу, детскую клиническую больницу, кожвендиспансер.