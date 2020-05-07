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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T07:26
https://ria.ru/20200507/1571063879.html
В Забайкалье развернут новый госпиталь для лечения больных COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569430781_0:103:1001:666_1036x0_80_0_0_53899f7f7b4ae51d291144091580a3b2.jpg
РИА Новости

В Забайкалье развернут новый госпиталь для лечения больных COVID-19

06:53 07.05.2020 (обновлено: 07:26 07.05.2020)
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© АГН "Москва"Больница
Больница
© АГН "Москва"
Больница . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Госпиталь для лечения инфицированных коронавирусом планируется развернуть на базе краевой инфекционной больницы Забайкальского края, сообщается на сайте краевого правительства.
"В связи с ростом в Забайкалье числа заболевших новой коронавирусной инфекцией краевая клиническая инфекционная больница (ККИБ) готовится развернуть на своей базе моногоспиталь на 152 койки для лечения пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.
В лечебном учреждении сообщили, что пока больница работает в штатном режиме, до особого распоряжения руководства регионального минздрава. Если число заболевших продолжит расти, и коек в моностационаре на базе горбольницы №1 окажется недостаточно, в течение суток пятиэтажный корпус будет освобожден для лечения пациентов с COVID-19. Пациенты с иными диагнозами будут переведены в краевую клиническую больницу, детскую клиническую больницу, кожвендиспансер.
По данным пресс-службы правительства региона, в крае за сутки зарегистрировано восемь случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии зафиксировано 262 случая заболевания COVID-19, 33 из них – у детей. Из медучреждений всего выписано 88 человек.
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Все случаи заражения за последние сутки зарегистрированы в Борзинском районе среди людей, находившихся в контакте с инфицированными. Кроме того, ранее заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском, Могочинском, Агинском, Карымском, Шилкинском районах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19АгинскоеЗабайкальский крайЧитаОбщество
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