В Сербии военные из России продезинфицировали психиатрический центр

Подчеркивается, что это одно из пяти крупнейших медучреждений психиатрического профиля в Сербии. На стационарном и амбулаторном лечении здесь постоянно находятся более 700 пациентов, оказание помощи которым невозможно приостановить даже в условиях распространения коронавируса. Отмечается, что накануне в медучреждении отработали военные медики РФ, которые изучили санитарно-эпидемиологическую обстановку и дали рекомендации.