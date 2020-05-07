В Сербии военные из России продезинфицировали психиатрический центр

БЕЛГРАД, 7 мая - РИА Новости. Военные специалисты из России и Сербии продезинфицировали психиатрический центр в Ковине и еще 20 объектов в других сербских городах, сообщило российское министерство обороны.
"Специалисты сводного отряда РХБ защиты Минобороны России, оказывающего помощь Республике Сербия в борьбе с коронавирусной инфекцией, провели профилактическую дезинфекцию психиатрического центра, расположенного в городе Ковин", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что это одно из пяти крупнейших медучреждений психиатрического профиля в Сербии. На стационарном и амбулаторном лечении здесь постоянно находятся более 700 пациентов, оказание помощи которым невозможно приостановить даже в условиях распространения коронавируса. Отмечается, что накануне в медучреждении отработали военные медики РФ, которые изучили санитарно-эпидемиологическую обстановку и дали рекомендации.
Кроме того, сводные российско-сербские расчеты РХБЗ за сутки обработали 20 объектов в городах Нови-Сад, Вршац, Панчево и Бела-Церква.
Отмечается, что российские военные врачи оценили эпидемиологическую обстановку и дали рекомендации по противоэпидемическому режиму в медучреждениях городов Рашка, Александровац, Брус, Канижа, Нови-Сад и Вршац.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.