В Германии зафиксировали 1284 новых случая COVID-19

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Германии за сутки возросло на 1284, умерли 123 человека, сообщает институт Роберта Коха.
Институт Роберта Коха входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
За все время медики выявили коронавирус у 166 091 человека, скончались 7119 человек. Число выздоровевших превысило 139 тысяч.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (43 658), Северном Рейне-Вестфалии (34 249) и Баден-Вюртемберге (32 762). В Берлине зафиксированы 6149 случаев заражения COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.