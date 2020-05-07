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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T06:49
https://ria.ru/20200507/1571063814.html
В Германии зафиксировали 1284 новых случая COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569276472_0:275:3120:2030_1036x0_80_0_0_776ec16002f52e692e6d7b27c0b77373.jpg
РИА Новости

В Германии зафиксировали 1284 новых случая COVID-19

06:49 07.05.2020
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© AFP 2020 / MATTHIAS RIETSCHELМедицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
© AFP 2020 / MATTHIAS RIETSCHEL
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Германии за сутки возросло на 1284, умерли 123 человека, сообщает институт Роберта Коха.
Институт Роберта Коха входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
За все время медики выявили коронавирус у 166 091 человека, скончались 7119 человек. Число выздоровевших превысило 139 тысяч.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (43 658), Северном Рейне-Вестфалии (34 249) и Баден-Вюртемберге (32 762). В Берлине зафиксированы 6149 случаев заражения COVID-19.
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