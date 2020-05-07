Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T07:26
https://ria.ru/20200507/1571063788.html
В Приморье от коронавируса вылечилась 94-летняя женщина-ветеран
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785039_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_71965a5564bd3e78150063b0195f33c9.jpg
РИА Новости

В Приморье от коронавируса вылечилась 94-летняя женщина-ветеран

06:47 07.05.2020 (обновлено: 07:26 07.05.2020)
560
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 мая - РИА Новости. Врачи в Приморье вылечили от коронавируса 94-летнюю женщину – ветерана Великой Отечественной войны, сообщает правительство региона.
В Приморье подтверждено 727 случаев коронавируса, свыше 50 человек - в тяжелом состоянии. С начала эпидемии умерли восемь приморцев, выздоровели 130 человек.
"Среди тех, кто справился с болезнью, – трое детей, а также 94-летняя женщина – ветеран Великой Отечественной войны", – говорится в сообщении.
При этом власти отмечают, что в регионе растет количество пациентов, которые находятся в госпиталях в тяжелом состоянии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пожилые женщины отдыхают на скамейке в парке
30 апреля, 19:25
В Минздраве дали советы пожилым сохранить здоровье на самоизоляции
1710002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Приморский крайОбщество
Рекомендуем
Российские военные специалисты в Сербии
В Сербии военные из России продезинфицировали психиатрический центр
Больница
В Забайкалье развернут новый госпиталь для лечения больных COVID-19
Многоцелевые истребители МиГ-29 на авиационном параде
Во Владивостоке и на Камчатке прошли репетиции авиапарада ко Дню Победы
Больница
В Бурятии число заболевших COVID-19 достигло 518 человек
Якутск
В Якутске у 30 студентов СВФУ выявили коронавирус
Фотоснимок коронавируса
Вирусолог оценил опасность распространения коронавируса при жаркой погоде
Медик
В Приморье число заболевших COVID-19 достигло 727 человек
Сухая трава горит в поле в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области
В МЧС рассказали о масштабах пожаров сухой растительности
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
В Германии зафиксировали 1284 новых случая COVID-19
Медицинский работник в отделении реанимации для больных с коронавирусной инфекцией
В Приморье за сутки умерли два пациента с коронавирусом
Статуя Фемиды
В Приморье женщину будут судить за контрабанду запрещенных препаратов
Девушки в защитных масках фотографируются на площади Кастелло в Милане
Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
Врач готовит образцы для тестирования на туберкулез на Украине
Эксперты предсказали рост смертей от туберкулеза из-за пандемии COVID-19
Россияне регистрируются на вывозной рейс в аэропорту Токио
Из Токио вылетел вывозной рейс с 260 россиянами
100-летие дацана в Санкт-Петербурге
Глава российских буддистов поздравил верующих с днем рождения Будды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
Лента новостейМолния