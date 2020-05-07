В Приморье от коронавируса вылечилась 94-летняя женщина-ветеран

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая - РИА Новости. Врачи в Врачи в Приморье вылечили от коронавируса 94-летнюю женщину – ветерана Великой Отечественной войны, сообщает правительство региона.

В Приморье подтверждено 727 случаев коронавируса, свыше 50 человек - в тяжелом состоянии. С начала эпидемии умерли восемь приморцев, выздоровели 130 человек.

"Среди тех, кто справился с болезнью, – трое детей, а также 94-летняя женщина – ветеран Великой Отечественной войны", – говорится в сообщении.

При этом власти отмечают, что в регионе растет количество пациентов, которые находятся в госпиталях в тяжелом состоянии.