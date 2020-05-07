В Бурятии число заболевших COVID-19 достигло 518 человек

КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Количество заражений коронавирусом с момента начала пандемии выросло в Бурятии до 518, за сутки выявили 19 заболевших, сообщается на сайте правительства республики.
За предыдущие сутки сообщалось о 49 новых случаях заражения коронавирусом.
"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 7 мая зарегистрировано 518 (+19) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. Из них успешно завершили лечение и выписались из больниц 144 человека, умерло четыре человека, проходят лечение в стационарах 244 больных, находятся на амбулаторном лечении в пансионате 126 пациентов", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки выписано из больниц 11 человек. В реанимации находится 12 взрослых, один больной 89 лет на аппарате ИВЛ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.