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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T06:44
https://ria.ru/20200507/1571063726.html
В Бурятии число заболевших COVID-19 достигло 518 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569430775_0:129:1000:692_1036x0_80_0_0_a7ea721bce757bfdab2122e695febf7a.jpg
РИА Новости

В Бурятии число заболевших COVID-19 достигло 518 человек

06:44 07.05.2020
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© АГН "Москва"Больница
Больница
© АГН "Москва"
Больница . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Количество заражений коронавирусом с момента начала пандемии выросло в Бурятии до 518, за сутки выявили 19 заболевших, сообщается на сайте правительства республики.
За предыдущие сутки сообщалось о 49 новых случаях заражения коронавирусом.
"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 7 мая зарегистрировано 518 (+19) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. Из них успешно завершили лечение и выписались из больниц 144 человека, умерло четыре человека, проходят лечение в стационарах 244 больных, находятся на амбулаторном лечении в пансионате 126 пациентов", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки выписано из больниц 11 человек. В реанимации находится 12 взрослых, один больной 89 лет на аппарате ИВЛ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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