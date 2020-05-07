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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T06:39
https://ria.ru/20200507/1571063521.html
Эксперты предсказали рост смертей от туберкулеза из-за пандемии COVID-19
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РИА Новости

Эксперты предсказали рост смертей от туберкулеза из-за пандемии COVID-19

06:39 07.05.2020
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© AP Photo / Mstyslav ChernovВрач готовит образцы для тестирования на туберкулез на Украине
Врач готовит образцы для тестирования на туберкулез на Украине
© AP Photo / Mstyslav Chernov
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Из-за борьбы с пандемией коронавируса без диагностики и лечения остаются десятки тысяч больных туберкулезом по всему миру, что может стать причиной роста смертности от этого заболевания в будущем. Об этом говорится в исследовании международной организации Stop TB Partnership.
Эксперты рассмотрели, как скажутся краткосрочные локдауны на росте заболеваемости и смертности от туберкулеза в ближайшие пять лет на примере тех стран, где проблема туберкулеза уже стоит остро: Индии, Кении и Украины. Они рассмотрели два возможных сценария: оптимистичный и пессимистичный.
По оптимистичному сценарию к 2025 году в мире дополнительно появятся 1,8 миллиона заболевших туберкулезом, умрут 342,5 тысячи больных. Пессимистичный сценарий предполагает, что через пять лет туберкулезом заболеют 6,3 миллиона человек. При наихудшем развитии событий 1,4 миллиона из них могут умереть.
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В Stop TB Partnership предполагают, что отсутствие возможности проверять, диагностировать и лечить больных в период локдауна, а также недостаточная вакцинация может отбросить все усилия мира по борьбе с туберкулезом на пять-восемь лет назад.
Специалисты считают, что исправить ситуацию после отмены локдаунов помогут дополнительные меры и ресурсы. Среди их предложений: предоставлять качественные лекарства для больных туберкулезом, назначать и контролировать лечение, информировать население об опасности заболевания и его симптомах, выявлять случаи заболевания в уязвимых регионах, отслеживать контакты зараженных.
По последним данным ВОЗ, число инфицированных в мире достигло 3,5 миллиона человек, около 245 тысяч скончались. В России зарегистрировали почти 166 тысяч случаев заражения, 21 тысяча пациентов излечились, свыше 1500 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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