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2020-05-07T06:26
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В МЧС рассказали о масштабах пожаров сухой растительности
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РИА Новости

В МЧС рассказали о масштабах пожаров сухой растительности

06:26 07.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСухая трава горит в поле в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области
Сухая трава горит в поле в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сухая трава горит в поле в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Порядка 14 тысяч гектаров сухой растительности и камыша сгорело на территории РФ в майские праздники из-за несанкционированных палов; по числу возгораний лидирует Центральная Россия, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ в ответ на соответствующий запрос.
"С 1 по 5 мая, по оперативным данным, в РФ зарегистрировано более 3,6 тысячи возгораний сухой растительности и камыша на площади, пройденной огнем порядка 14 тысяч гектаров", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что больше всего таких пожаров произошло в регионах Центрального (более 1 тысячи) и Дальневосточного (почти 700) федеральных округов.
Представитель ведомства добавил, что только 2 мая в результате несанкционированного пала сухой травы огонь перешел на четыре участка со строениями в СНТ в Притобольном районе Курганской области.
Сотрудник пожарной службы
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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