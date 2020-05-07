В МЧС рассказали о масштабах пожаров сухой растительности

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Порядка 14 тысяч гектаров сухой растительности и камыша сгорело на территории РФ в майские праздники из-за несанкционированных палов; по числу возгораний лидирует Центральная Россия, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ в ответ на соответствующий запрос.
"С 1 по 5 мая, по оперативным данным, в РФ зарегистрировано более 3,6 тысячи возгораний сухой растительности и камыша на площади, пройденной огнем порядка 14 тысяч гектаров", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что больше всего таких пожаров произошло в регионах Центрального (более 1 тысячи) и Дальневосточного (почти 700) федеральных округов.
Представитель ведомства добавил, что только 2 мая в результате несанкционированного пала сухой травы огонь перешел на четыре участка со строениями в СНТ в Притобольном районе Курганской области.