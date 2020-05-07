США сделают исключение из санкций для Ирака для электроснабжения из Ирана

ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. США сделают исключение из санкций для Ирака, для того чтобы страна могла получать электроснабжение из Ирана, сообщает госдепартамент со ссылкой на разговор госсекретаря Майка Помпео и премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи.
Разговор состоялся вскоре после того, как иракский парламент одобрил состав правительства, предложенный аль-Каземи.
"В поддержку нового правительства Соединенные Штаты будут предлагают исключение (из санкций) на 120 дней для (получения) электроэнергии как проявление нашего желания помочь обеспечить правильные условия для успеха", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили борьбу с пандемией коронавируса.
Иран остается главным поставщиком электроэнергии в Ирак. За сотрудничество с Ираном администрация США вводит санкции, из которых регулярно делает исключение для своих союзников.