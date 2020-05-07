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75 лет Великой Победы
2020-05-07T09:36
https://ria.ru/20200507/1571063420.html
Вильфанд предупредил о сильной жаре в российских регионах
https://cdn23.img.ria.ru/images/150707/54/1507075465_0:0:2938:1653_1036x0_80_0_0_54082b8519e48208f95f86bd70cf1e08.jpg
РИА Новости

Вильфанд предупредил о сильной жаре в российских регионах

06:20 07.05.2020 (обновлено: 09:36 07.05.2020)
26440
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд . Архивное фото
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. На Урале и в Сибири на День Победы ожидается очень жаркая погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он уточнил, что в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях в ближайшие дни возможны 25-28 градусов тепла.
В Омской и Томской областях, а также в Алтайском крае на вторые майские праздники прогнозируют 25-30 градусов.
При этом в Москве 9 мая температура будет плюс 14-16 градусов, с облачностью и небольшим дождем. Ранее Вильфанд не исключил, что власти применят спецсредства для разгона облаков к воздушной части парада.
Репетиция воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы.

Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
1 из 10

В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Несмотря на пасмурную погоду, в столице в парадном строю пролетели военные вертолеты и самолеты.

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ на репетиции воздушной части парада Победы в Москве. Слева: статуя воина на мосту Победы
2 из 10

Несмотря на пасмурную погоду, в столице в парадном строю пролетели военные вертолеты и самолеты.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Участие в репетиции приняли четыре новейших истребителя пятого поколения Су-57.

Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50У на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
3 из 10

Участие в репетиции приняли четыре новейших истребителя пятого поколения Су-57.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Информации об участии истребителей в параде Победы не было до начала репетиции.

Ударные вертолеты Ка-52 Аллигатор на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
4 из 10

Информации об участии истребителей в параде Победы не было до начала репетиции.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Помимо нового истребителя, над Красной площадью 9 мая в едином строю пролетят бомбардировщики Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, транспортные самолеты Ил-76 и Ил-78, боевые и транспортные вертолеты типа Ми-8, Ми-28, Ка-52.

Тяжелые вертолеты Ми-26 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
5 из 10

Помимо нового истребителя, над Красной площадью 9 мая в едином строю пролетят бомбардировщики Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, транспортные самолеты Ил-76 и Ил-78, боевые и транспортные вертолеты типа Ми-8, Ми-28, Ка-52.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

В прошлом году воздушную часть парада отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ с гиперзвуковыми ракетами Кинжал летят из Истринского района в Москву на репетиции воздушной части парада Победы
6 из 10

В прошлом году воздушную часть парада отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
7 из 10

В этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Наземную часть парада решили перенести из-за пандемии коронавируса.

Тяжелый транспортный самолет Ил-76 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
8 из 10

Наземную часть парада решили перенести из-за пандемии коронавируса.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Также было принято решение отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в честь 75-летия Великой Победы.

Штурмовики Су-25 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
9 из 10

Также было принято решение отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в честь 75-летия Великой Победы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Однако в ряде городов пройдут авиапарады и праздничные салюты в честь годовщины Победы.

Дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
10 из 10

Однако в ряде городов пройдут авиапарады и праздничные салюты в честь годовщины Победы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 10

В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 10

Несмотря на пасмурную погоду, в столице в парадном строю пролетели военные вертолеты и самолеты.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 10

Участие в репетиции приняли четыре новейших истребителя пятого поколения Су-57.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 10

Информации об участии истребителей в параде Победы не было до начала репетиции.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 10

Помимо нового истребителя, над Красной площадью 9 мая в едином строю пролетят бомбардировщики Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, транспортные самолеты Ил-76 и Ил-78, боевые и транспортные вертолеты типа Ми-8, Ми-28, Ка-52.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 10

В прошлом году воздушную часть парада отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
7 из 10

В этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 10

Наземную часть парада решили перенести из-за пандемии коронавируса.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
9 из 10

Также было принято решение отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в честь 75-летия Великой Победы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Однако в ряде городов пройдут авиапарады и праздничные салюты в честь годовщины Победы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
8517118643
Обсудить 10
75 лет Великой ПобедыДень ПобедыРоман ВильфандМоскваОбщество
Популярные комментарии
Дождей бы.А так картошку посадили.Жара тоже нужна, чтоб купаться в великолепном озере за чертой города и загореть до мулатки-шоколадки.
7 мая, 08:18
Лариса Ахметова
820038
На всякий случай, опосля купаний-загораний, подкорректируйте свои планы, не исключая длительной процедуры вынужденного отбеливания кожи в палате инфекционной больницы с известным диагнозом.
7 мая, 09:05
Leonid
640004
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