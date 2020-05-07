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2020-05-07T06:19
https://ria.ru/20200507/1571063391.html
СМИ: США готовят правило о совместной работе с Huawei по стандартам 5G
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РИА Новости

СМИ: США готовят правило о совместной работе с Huawei по стандартам 5G

06:19 07.05.2020
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкПокупатель в фирменном магазине Huawei
Покупатель в фирменном магазине Huawei
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Покупатель в фирменном магазине Huawei . Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министерство торговли США собирается подписать новое правило, которое позволит американским компаниям и китайской корпорации Huawei совместно работать над стандартами сетей 5G, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Согласно источникам, министерство разработало правило, благодаря которому американские компании смогут участвовать в работе органов по стандартизации, в которых также задействован Huawei. Источники подчеркнули, что проект правила находится на итоговом рассмотрении в министерстве торговли США.
"Я знаю, что министерство торговли работает над этим правилом. Мы поддерживаем попытки найти решение этой серьезной проблемы", - сообщил агентству высокопоставленный сотрудник госдепартамента США.
США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения не обоснованы, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.
С мая прошлого года Huawei находится в черном списке США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов.
Логотип компании Huawei
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Министерство торговли СШАHuawei TechnologiesКитайСШАВ мире
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