СМИ: США готовят правило о совместной работе с Huawei по стандартам 5G

Согласно источникам, министерство разработало правило, благодаря которому американские компании смогут участвовать в работе органов по стандартизации, в которых также задействован Huawei. Источники подчеркнули, что проект правила находится на итоговом рассмотрении в министерстве торговли США.

"Я знаю, что министерство торговли работает над этим правилом. Мы поддерживаем попытки найти решение этой серьезной проблемы", - сообщил агентству высокопоставленный сотрудник госдепартамента США.

С мая прошлого года Huawei находится в черном списке США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов.