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75 лет Великой Победы
2020-05-07T06:15
https://ria.ru/20200507/1571063358.html
Вильфанд не исключил разгона облаков в Москве ради авиапарада 9 мая
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571023370_0:0:2935:1651_1036x0_80_0_0_d5f4c92bf97e04303b5651485125c6d3.jpg
РИА Новости

Вильфанд не исключил разгона облаков в Москве ради авиапарада 9 мая

06:14 07.05.2020 (обновлено: 06:15 07.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50У на репетиции воздушного парада Победы в Москве
Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50У на репетиции воздушного парада Победы в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50У на репетиции воздушного парада Победы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Погода 9 мая в Москве будет облачной и дождливой, возможно применение специальных средств, чтобы проведение авиапарада было комфортным, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Температура понизится 9 мая до 14-16 градусов, поэтому условий для грозовой деятельности уже не будет. Ночью будет 7-8 градусов. Также не будет ветреной погоды, атмосфера успокаивается. Меняется ветер: во второй половине дня в пятницу и субботу ветер будет северный. Небо будет облачным с прояснениями, небольшой дождь. Так как будет авиационный парад, то будет максимум сделано для комфортной погоды. Прогноз на данный момент позволяет предположить использование спецсредств", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что окончательное решение об активном воздействии на погоду будет принято вечером 8 мая.
"Будут вылетать самолеты-разведчики 9 мая утром, чтобы выбрать, какой реагент использовать, чтобы дождь выпал до Москвы", - сказал Вильфанд.
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