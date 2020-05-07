Вильфанд не исключил разгона облаков в Москве ради авиапарада 9 мая

"Температура понизится 9 мая до 14-16 градусов, поэтому условий для грозовой деятельности уже не будет. Ночью будет 7-8 градусов. Также не будет ветреной погоды, атмосфера успокаивается. Меняется ветер: во второй половине дня в пятницу и субботу ветер будет северный. Небо будет облачным с прояснениями, небольшой дождь. Так как будет авиационный парад, то будет максимум сделано для комфортной погоды. Прогноз на данный момент позволяет предположить использование спецсредств", - сказал Вильфанд.