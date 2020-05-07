Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-07T14:27
https://ria.ru/20200507/1571063206.html
Сам себе видеоблогер: американский режиссер дал советы, как снимать видео
https://cdn22.img.ria.ru/images/151342/27/1513422758_0:127:3190:1921_1036x0_80_0_0_be9f8338bcbdf7764d33af69330cdf01.jpg
РИА Новости

Сам себе видеоблогер: американский режиссер дал советы, как снимать видео

05:55 07.05.2020 (обновлено: 14:27 07.05.2020)
1151
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗапись видео на камеру мобильного телефона
Запись видео на камеру мобильного телефона
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Запись видео на камеру мобильного телефона. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Карантин, введенный по всему миру из-за пандемии коронавируса, привел к существенному росту видеоконтента. О том, как снимать качественно, и о том, грозит ли профессии режиссера участь стать дистанционной после COVID-19, рассказал РИА Новости американский режиссер Брэд Лубин.

"Если вы хотите снимать, тренируйтесь на своей семье и монтируйте сами: вы научитесь работе со сложными актерами и тому, как выстраивать кадры", — сказал режиссер, работы которого отмечены номинациями на целый ряд престижных международных премий.

Лубин снимает рекламные сюжеты в жанре эксцентрической комедии и рекомендует всем творцам прежде всего сосредоточить внимание на проработке истории, которую они хотят рассказать, а лишь затем браться за ее реализацию.
"Я бы сказал: сконцентрируйтесь на том, как вы пишете сценарий, это существенно улучшит вашу работу", — так он ответил на вопрос, с чего следует начать путь в режиссуре. Главным, по его замечанию, должны оставаться эмоции.
Как сделать хорошие снимки в отпуске. Советы фотографа
28 июня 2011, 09:52
Как сделать хорошие снимки в отпуске. Советы фотографаНа каком фоне и в какое время суток лучше фотографироваться в отпуске? Смотрите на видео РИА Новости советы профессионального фотографа.
"Я бы сказал, вкладывайте то, что вы чувствуете, в свои творения, именно это делает их индивидуальными и интересными другим людям <...> Сейчас у вас нет ничего, кроме времени, используйте его столько, сколько можете. Пишите, снимайте и между этим изучайте то, что делают другие", — подчеркнул собеседник агентства.
Он признает, что из-за карантина вокруг стало больше креативности, но, по его мнению, больше — не всегда хорошо.
"Думаю, мы стали более креативны, но по мере того как стало легче создать что-то и показать это миру, требования к качеству тоже уменьшились", — отмечает Лубин. По его замечанию, с развитием технологий "никто больше не должен покупать пленку или платить за ее проявку", а потому многое создается с легкостью, а потом так же легко забывается.
Изображение, снятое смартфоном Huawei P40 Pro
11 апреля, 00:34
Эксперты назвали лучший смартфон для фото
1272102
Обсудить 3
Общество
Рекомендуем
Советские солдаты ведут уличный бой
"Вторжение СССР": Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой
Спортивный пистолет Аспид
В России завершили первый этап сертификации нового пистолета "Аспид"
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Ядерный взрыв
СМИ спрогнозировало последствия термоядерного взрыва над Москвой
Фотоснимок коронавируса
Вирусолог оценил опасность распространения коронавируса при жаркой погоде
Сотрудники полиции стоят у двери квартиры в жилом доме
Эксперт рассказал, как действовать, если квартиру пытаются ограбить
Бронетранспортер
В России создается новый БТР для защиты Крайнего Севера
Посольство России в Минске
Минск уведомил посольство РФ об отзыве аккредитации журналистов "Первого"
Геннадий Онищенко
Онищенко сообщил о "выдыхающемся" коронавирусе
Баннер на здании кинотеатра КАРО 11 Октябрь в Москве
Коронавирус меняет социальное поведение россиян
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд предупредил о сильной жаре в российских регионах
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Адвокат рассказал о "конфликте" миллиардера Босова накануне смерти
Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев
ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook
Анатолий Быков
Источник сообщил о задержании красноярского бизнесмена Анатолия Быкова
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
Биолог объяснил, как не заразиться коронавирусом через доставку еды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
Лента новостейМолния