Сам себе видеоблогер: американский режиссер дал советы, как снимать видео

ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Карантин, введенный по всему миру из-за пандемии коронавируса, привел к существенному росту видеоконтента. О том, как снимать качественно, и о том, грозит ли профессии режиссера участь стать дистанционной после COVID-19, рассказал РИА Новости Карантин, введенный по всему миру из-за пандемии коронавируса, привел к существенному росту видеоконтента. О том, как снимать качественно, и о том, грозит ли профессии режиссера участь стать дистанционной после COVID-19, рассказал РИА Новости американский режиссер Брэд Лубин.

"Если вы хотите снимать, тренируйтесь на своей семье и монтируйте сами: вы научитесь работе со сложными актерами и тому, как выстраивать кадры", — сказал режиссер, работы которого отмечены номинациями на целый ряд престижных международных премий.

Лубин снимает рекламные сюжеты в жанре эксцентрической комедии и рекомендует всем творцам прежде всего сосредоточить внимание на проработке истории, которую они хотят рассказать, а лишь затем браться за ее реализацию.

"Я бы сказал: сконцентрируйтесь на том, как вы пишете сценарий, это существенно улучшит вашу работу", — так он ответил на вопрос, с чего следует начать путь в режиссуре. Главным, по его замечанию, должны оставаться эмоции.

"Я бы сказал, вкладывайте то, что вы чувствуете, в свои творения, именно это делает их индивидуальными и интересными другим людям <...> Сейчас у вас нет ничего, кроме времени, используйте его столько, сколько можете. Пишите, снимайте и между этим изучайте то, что делают другие", — подчеркнул собеседник агентства.

Он признает, что из-за карантина вокруг стало больше креативности, но, по его мнению, больше — не всегда хорошо.