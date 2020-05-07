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Новое оружие России
2020-05-07T11:35
https://ria.ru/20200507/1571063175.html
В России завершили первый этап сертификации нового пистолета "Аспид"
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РИА Новости

В России завершили первый этап сертификации нового пистолета "Аспид"

05:43 07.05.2020 (обновлено: 11:35 07.05.2020)
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© Фото : АО ЦНИИТОЧМАШСпортивный пистолет "Аспид"
Спортивный пистолет Аспид
© Фото : АО ЦНИИТОЧМАШ
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Государственная испытательная станция (ГИС) Российской Федерации завершила первый этап сертификации нового спортивного пистолета "Аспид", сообщили РИА Новости в пресс-службе разработавшего оружие Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТочмаш, входит в "Ростех").
​В аккредитованной испытательной лаборатории проведены испытания двух модификаций пистолета — РГ-120 и РГ120-1 — на соответствие требованиям ГОСТ Р 50529-2015 "Оружие гражданское и служебное огнестрельное, устройства производственного и специального назначения. Требования безопасности и методы испытаний на безопасность".

​"В ходе испытаний, в частности, проверена маркировка образца. Специальными цилиндрическими калибрами проверены размеры ствола патронника, проведен контроль внешнего вида на отсутствие внешних дефектов", — сказали в институте.

Начальник ГИС Дмитрий Румянцев сообщил, что в рамках сертификации на прочность и безопасность из пистолета стреляли испытательными патронами, создающими повышенное давление по сравнению с давлением, развиваемым самым мощным эксплуатационным для данного оружия боеприпасом.
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​"Испытания проведены с положительными результатам. Предъявленные образцы полностью соответствуют требованиям ГОСТ", — подчеркнул руководитель станции, которого цитирует пресс-служба ЦНИИТочмаш.
Второй этап сертификации — проверку на соответствие пистолета криминалистическим требованиям — проводит Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия, который в случае положительного решения выдаст разработке ЦНИИТочмаш соответствующий сертификат.
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