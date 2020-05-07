В Находке коронавирус не подтвердился у 17 работников "скорой"

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая - РИА Новости. Коронавирус не подтвердился у 17 работников скорой помощи в Коронавирус не подтвердился у 17 работников скорой помощи в Находке , которые контактировали с заболевшими ранее коллегами, сообщает правительство региона.

Ранее сообщалось, что COVID-19 выявили у 22 сотрудников скорой помощи в Находке, где 24 апреля был зарегистрирован массовый очаг заражения коронавирусной инфекцией, сотрудники были отправлены на карантин.

"Стали известны результаты повторного теста на коронавирус сотрудников скорой помощи Находки. Диагноз не подтвердился ... домой к своим семьям смогли вернуться 17 человек, находящихся на карантине в обсерваторе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "с положительной динамикой на поправку идут и те медработники "скорой", которые находятся на лечении".

"Несколько медработников уже выписаны на амбулаторное долечивание. Те, кто находился на домашнем лечении с бессимптомным течением болезни, также по результатам КТ будут выписаны в ближайшее время", - рассказал главный врач Находкинской СМП Андрей Джирма, чьи слова приводятся в сообщении. Он добавил, что через два дня на линию выходят бригады местных специалистов.

"В субботу, 9 мая, на работу выходят уже все наши медики – все девять бригад. В связи с этим врачи и медсестры из других районов Приморья, которые пришли к нам на помощь в это непростое время, смогут вернуться к себе домой и приступить к обязанностям в своих медучреждениях. Мы всем очень благодарны", – сказал Андрей Джирма.

Число заразившихся коронавирусом выросло до 727, свыше 50 человек - в тяжелом состоянии. С начала эпидемии умерли восемь приморцев с коронавирусом, выздоровели 130 человек.

Въезд в один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, на 6 мая там отмечены 135 инфицированных.