В Италии военные из России продезинфицировали еще пять медучреждений

БЕРГАМО (Италия), 7 мая — РИА Новости. Российские и итальянские военные специалисты продезинфицировали еще пять лечебных учреждений, сообщило российское министерство обороны.
"Российские и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию пяти лечебных учреждений в городах Сареззо Конкесио, Вила Каргина, Нове провинции Брешиа", — говорится в сообщении.
Отмечается, что руководство и персонал пансионатов встретили российских и итальянских военных специалистов плакатами со словами благодарности и аплодисментами.
Всего специалисты войск РХБЗ продезинфицировали пансионаты для пожилых в более 93 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 119 здания и сооружения, более 1,2 миллиона квадратных метров внутренних помещений и более 450 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием.
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