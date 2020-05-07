В Италии военные из России продезинфицировали еще пять медучреждений

"Российские и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию пяти лечебных учреждений в городах Сареззо Конкесио, Вила Каргина, Нове провинции Брешиа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство и персонал пансионатов встретили российских и итальянских военных специалистов плакатами со словами благодарности и аплодисментами.