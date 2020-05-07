Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T06:42
https://ria.ru/20200507/1571062922.html
В Италии военные из России продезинфицировали еще пять медучреждений
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570068494_0:145:1663:1080_1036x0_80_0_0_89bd6f6349227d3a929e8cbb55c96b0a.jpg
РИА Новости

В Италии военные из России продезинфицировали еще пять медучреждений

05:15 07.05.2020 (обновлено: 06:42 07.05.2020)
465
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийский военный специалист проводит дезинфекцию в домах для пожилых людей в Италии
Российский военный специалист проводит дезинфекцию в домах для пожилых людей в Италии
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Российский военный специалист проводит дезинфекцию в домах для пожилых людей в Италии
БЕРГАМО (Италия), 7 мая — РИА Новости. Российские и итальянские военные специалисты продезинфицировали еще пять лечебных учреждений, сообщило российское министерство обороны.
"Российские и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию пяти лечебных учреждений в городах Сареззо Конкесио, Вила Каргина, Нове провинции Брешиа", — говорится в сообщении.
Специалист РБХ защиты дезинфицирует военный учебный центр имени генерала Павла Юриша Штурма в городе Пожаревац
5 мая, 19:14Распространение нового коронавируса
Глава Минобороны Сербии поблагодарил российских военных за помощь
Отмечается, что руководство и персонал пансионатов встретили российских и итальянских военных специалистов плакатами со словами благодарности и аплодисментами.
Военные из России и Италии после дезинфекции провинции Бергамо по просьбе руководства области Ломбардия 22 апреля приступили к оказанию помощи в провинции Брешиа.
Всего специалисты войск РХБЗ продезинфицировали пансионаты для пожилых в более 93 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 119 здания и сооружения, более 1,2 миллиона квадратных метров внутренних помещений и более 450 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Российские военные врачи и их итальянские коллеги в полевом госпитале Бергамо. Стоп-кадр видео
6 мая, 15:12Распространение нового коронавируса
В Италии предложили направить в Россию плазму выздоровевших от COVID-19
500007
Распространение нового коронавирусаБергамоКоронавирус COVID-19РоссияВойска РХБЗЛомбардияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ИталияВ мире
Рекомендуем
Жители Пекина возвращаются к нормальной жизни
В Китае не осталось регионов с высоким и средним уровнем угрозы COVID-19
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
В Южной Корее за сутки зафиксировали четыре случая COVID-19
Российские военные врачи и их итальянские коллеги в полевом госпитале Бергамо. Стоп-кадр видео
В Италии предложили направить в Россию плазму выздоровевших от COVID-19
Книжный магазин
Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на стоимость книг
Работа пожарно - спасательного центра
Под Краснодаром ликвидировали открытое горение на молочно-товарной ферме
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
В Мексике выявили 1609 новых случаев COVID-19
Медик
В Находке коронавирус не подтвердился у 17 работников "скорой"
Старинный паб в Лондоне
Эксперты рассказали, что ждет британские пабы после карантина
Женщина на велосипеде в Ухане, провинция Хубэй
В Китае за сутки выявили восемь случаев COVID-19
Пожар в Краснодарском крае
В Краснодарском крае локализовали пожар на молочно-товарной ферме
Медицинский работник
В Хакасии число заболевших COVID-19 достигло 352 человек
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
СМИ: США опубликуют 53 документа о российском "вмешательстве"
Российские военные врачи и их итальянские коллеги в полевом госпитале Бергамо. Стоп-кадр видео
Российские военные передали коллегам в Италии полевой госпиталь
Запись видео на камеру мобильного телефона
Сам себе видеоблогер: американский режиссер дал советы, как снимать видео
Медик
В Приморье число заболевших COVID-19 достигло 727 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
Лента новостейМолния