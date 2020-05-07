В Хакасии число заболевших COVID-19 достигло 352 человек

С начала пандемии в регионе выявлено 352 случая заболевания COVID-19. Под медицинским наблюдением в республике находится 1988 человек, из них 40 — в обсерваторе. Получают лечение 297 человек. Также Коновалов сообщил об одном выздоровевшем за сутки – всего с начала пандемии выздоровели 36 человек.