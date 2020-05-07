В Хакасии число заболевших COVID-19 достигло 352 человек

КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки в Хакасии выросло на 12, общее число зараженных с начала пандемии составляет 352 человека, сообщил на своей официальной странице в социальной сети "Вконтакте" глава республики Валентин Коновалов.
За предыдущие сутки выявили 22 случая заражения.
"За сутки подтверждено 12 новых случаев COVID-19. Три случая — в Республиканской инфекционной больнице (два из них — медработники), один человек прибыл из Москвы. Восемь пациентов — ранее контактировавшие с заболевшими", - говорится в сообщении.
С начала пандемии в регионе выявлено 352 случая заболевания COVID-19. Под медицинским наблюдением в республике находится 1988 человек, из них 40 — в обсерваторе. Получают лечение 297 человек. Также Коновалов сообщил об одном выздоровевшем за сутки – всего с начала пандемии выздоровели 36 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.