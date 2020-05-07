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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T05:13
https://ria.ru/20200507/1571062893.html
В Хакасии число заболевших COVID-19 достигло 352 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569384361_0:147:3057:1866_1036x0_80_0_0_598a3306c6aaf78caff8d6fdea8ebeae.jpg
РИА Новости

В Хакасии число заболевших COVID-19 достигло 352 человек

05:13 07.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Медицинский работник
КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки в Хакасии выросло на 12, общее число зараженных с начала пандемии составляет 352 человека, сообщил на своей официальной странице в социальной сети "Вконтакте" глава республики Валентин Коновалов.
За предыдущие сутки выявили 22 случая заражения.
Медик
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"За сутки подтверждено 12 новых случаев COVID-19. Три случая — в Республиканской инфекционной больнице (два из них — медработники), один человек прибыл из Москвы. Восемь пациентов — ранее контактировавшие с заболевшими", - говорится в сообщении.
С начала пандемии в регионе выявлено 352 случая заболевания COVID-19. Под медицинским наблюдением в республике находится 1988 человек, из них 40 — в обсерваторе. Получают лечение 297 человек. Также Коновалов сообщил об одном выздоровевшем за сутки – всего с начала пандемии выздоровели 36 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валентин КоноваловРеспублика ХакасияОбщество
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