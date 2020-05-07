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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T05:02
https://ria.ru/20200507/1571062787.html
Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на стоимость книг
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569186674_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_4b8a25fca4e6954b942be44dbbfb140c.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на стоимость книг

05:02 07.05.2020
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© AP Photo / Matt DunhamКнижный магазин
Книжный магазин
© AP Photo / Matt Dunham
Книжный магазин . Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российские читатели после снятия ограничительных мер из-за коронавируса и с открытием книжных магазинов вернутся к бумажным книгам, которые на фоне COVID-19 в среднем подешевели, в будущем же их стоимость будет зависеть от многих факторов, в частности от себестоимости производства и расходных материалов, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты отрасли.
"Конечно, читатели вернутся к бумажным книгам. Они и сейчас от них не уходили, читатели покупают их по-прежнему в интернет-магазинах. Что будет со спросом - сейчас сказать сложно, и дело тут не только в смещении или не смещении его в сторону других видов книг - аудио- и электронных, а в целом с покупательной способностью населения. Опасения у издательства есть. По нашей оценке, спрос может упасть на 30-50%. Новинки в тестовом режиме начнем выпускать с 12 мая ограниченным количеством, будем смотреть на результаты и дальше решать, стоит продолжать это делать до масштабного открытия книжной розницы, и если да, то в каком объеме", - сообщил директор департамента художественной литературы издательства АСТ Сергей Рубис.
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Главный редактор издательства "Бомбора" Рамиль Фасхутдинов не сомневается, что читатели с открытием книжных магазинов вернутся к печатным изданиям и будут отдавать предпочтение бумаге, однако, электронный контент, безусловно, продолжит расти. По его мнению, основной удар будет нанесен художественной литературе, при чтении которой очень удобен электронный формат, тогда как в области прикладной и детской литературы не стоит ожидать большого роста цифры. "Другое дело - аудиоформат. Думаю, он будет расти агрессивнее и быстрее. Главное, чтоб открылись книжные магазины, если нет - это станет серьезным ударом для рынка", - заключил он.
"Российский книжный рынок переживает очень сложные времена. Оффлайн-магазины закрыты, книжные сети замораживают платежи издательствам. В этих условиях сегмент цифровой литературы выступает в качестве поддержки, "подушки безопасности" для издательств", - заявил генеральный директор группы компаний "ЛитРес" Сергей Анурьев.
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Он отметил, что цифровые книги остаются основным драйвером книжного рынка, особенно в период, когда все пользователи уходят в онлайн. В связи с этим, по его словам, и была разработана стратегия для поддержки читательского спроса и авторов за счет перехода на другую бизнес-модель, суть которой заключается в том, что ряд книг выходят онлайн до выхода этих произведений на бумаге, либо только в электронном формате.
"В целом после окончания карантина многие книги будут продолжать появляться в электронном и аудиоформатах прежде, чем появятся их печатные версии. Цифровые книги также останутся основным драйвером книжного рынка, как и прогнозировалось ранее. В 2020 году доля электронных и аудиокниг на рынке составит более 12,5%, а продажи аудиокниг будут составлять до 3,5% от всего книжного рынка", - заключил он.

Книга должна оставать доступной

Представители отрасли отмечают, что на фоне коронавируса в среднем стоимость проданной книги стала ниже, чем до кризиса, в будущем же возможны изменения в ценовой политике - все будет зависеть от многих факторов.
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По словам Рубиса, издательство проводит различные стимулирующие акции, данная практика будет применяться и в будущем в зависимости от целесообразности. "Повышение цен на книги будет зависеть от множества факторов, в частности от себестоимости производства и расходных материалов. В любом случае мы будем стараться сделать так, чтобы книга оставалась доступной российскому читателю", - добавил он.
С этим согласен и Фасхутдинов, который считает, что на ценовую книжную политику повлияют несколько факторов, в частности курс доллара. "На мой взгляд, сейчас складывается немного парадоксальная ситуация: книги даже подешевели, потому что продаются только в интернет-магазинах, где маржа зачастую поменьше, поэтому в среднем проданная книга сейчас дешевле, чем она была до кризиса. Будет ли дешеветь дальше - зависит от курса доллара. Все-таки мы отталкиваемся от покупки прав, затрат на бумагу, печать - это все курс", - отметил собеседник агентства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей РубисЛитРесЭкономика
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