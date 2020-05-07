СМИ: США опубликуют 53 документа о российском "вмешательстве"

"Все стенограммы с нашей необходимой редакцией могут быть обнародованы без каких-либо опасений разглашения секретных материалов", — приводит телеканал письмо Гренелла, датированное 4 мая.

Как отмечает телеканал, Гренелл сообщил Шиффу в этом письме, что "43 из 53 стенограмм были завершены к июню 2019 года".