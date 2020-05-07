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2020-05-07T08:20
https://ria.ru/20200507/1571062724.html
СМИ: США опубликуют 53 документа о российском "вмешательстве"
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РИА Новости

СМИ: США опубликуют 53 документа о российском "вмешательстве"

04:50 07.05.2020 (обновлено: 08:20 07.05.2020)
5797
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. По меньшей мере 53 стенограммы о якобы имевшем место "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году готовы для публикации, сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на письмо исполняющего обязанности директора национальной разведки США Ричарда Гренелла председателю комитета по разведке палаты представителей США Адаму Шиффу.

"Все стенограммы с нашей необходимой редакцией могут быть обнародованы без каких-либо опасений разглашения секретных материалов", — приводит телеканал письмо Гренелла, датированное 4 мая.

Как отмечает телеканал, Гренелл сообщил Шиффу в этом письме, что "43 из 53 стенограмм были завершены к июню 2019 года".
Спецпрокурор Роберт Мюллер в апреле 2019 года завершил более чем двухлетнее расследование. Он подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США, которые Москва отрицает, однако не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также не пришел к заключению, препятствовал ли Трамп правосудию по ходу расследования.
Россия ранее неоднократно отвергала обвинения США во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.
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