Эксперты рассказали, что ждет британские пабы после карантина

ЛОНДОН, 7 мая - РИА Новости. Пабы и пивоварни Пабы и пивоварни Великобритании , как и другие заведения обещпита уже почти два месяца остаются закрытыми в условиях карантина. Однако после снятия ограничений не все пабы смогут открыться или работать на полную мощность: многим придется искать альтернативные способы существования, в том числе в онлайн-формате. Об этом РИА Новости рассказали эксперты ритейлового рынка.

В Великобритании насчитывается около 50 тысяч пабов с почти миллионом сотрудников. Традиционные английские питейные заведения, наряду с кафе и ресторанами, формально попали в список предприятий, которым государство пообещало поддержку в условиях кризиса из-за коронавируса.

По словам исполнительного директора Британской ассоциации пива и пабов (British Beer & Pub Association) Эммы МакКларкин, 75% пабов и пивоварен, подавших заявки на поддержку, до сих пор не получили какого-либо ответа от властей. В случае отказа многим заведениям придется сократить сотрудников, а некоторые не смогут открыться после карантина, считают в ассоциации.

Как отметила исполнительный директор профессиональной ассоциации UK Hospitality Кейт Николлс, сейчас сложно сказать, когда и в каком порядке будут сниматься ограничительные меры в связи с коронавирусом. "Если мы хотим, чтобы пабы и гостиничный бизнес вновь открылись после карантина, то крайне важно, чтобы предприятия продолжали получать поддержку от правительства в виде выплаты компенсаций заработной платы и в виде финансовой гибкости. Это позволит предприятиям поддерживать бизнес и сохранить людей на рабочих местах", - сказала она в беседе с РИА Новости.

Британские власти не исключают, что кафе и пабы могут открыться летом при соблюдении двухметровой дистанции на рабочих местах и между посетителями. Такие правила могут действовать до осени.

Однако по мнению Николлс, не все пабы в силу различных причин смогут выдержать требования социального дистанцирования. "В таких условиях не все смогут работать на полную мощность. А открываться с частичной загрузкой экономически невыгодно для многих заведений. В этом случае некоторые компании могут решить вовсе не открываться, даже если блокировка будет снята", - пояснила собеседница агентства.

Соблюдение двухметровой дистанции также проблематично для пабов, не располагающих большими площадями. Даже размещение клиентов за столами на открытом воздухе в летний период не поможет спасти положение.

"Пабы располагают площадями разных размеров и планировок. Вполне возможно, что некоторые заведения смогут с некоторой степенью успеха осуществлять меры социального дистанцирования, но другие, несомненно, пострадают. Не существует универсального подхода к работе в условиях социального дистанцирования", - добавила Николлс.

Впрочем, британцы, привыкшие к посещению пабов, не собираются изменять своим привычкам даже вовремя карантина. На помощь им приходят высокие технологии. Среди завсегдатаев пивных набирает популярность онлайн-паб Staying Inn, который изначально был рассчитан на тех, кто не может по каким-либо причинам выходить из дома. В условиях карантина и запрета на работу баров проект обрел второе дыхание. Для создания атмосферы настоящего паба сайт виртуального заведения транслирует видео с изображением стойки с кранами пива. Слышны звуки разговоров посетителей, звон стаканов, женщина за стойкой разливает напитки по бокалам.

Производители пива также решили внести свой вклад в спасение пабов. Пивоварня Budweiser в конце марта начала кампанию Save Pub Life , с помощью которой планирует поддержать закрытые заведения. Клиенты пабов получили предложение купить сертификат достоинством от 10 до 100 фунтов стерлингов и обещание принять этот сертификат по удвоенной стоимости после того, как заведение откроется после карантина. Budweiser намерена потратить на поддержку пивных один миллион фунтов стерлингов.

РИА Новости удалось поговорить с одним из жителей Лондона , который воспользовался новинкой.

"Достаточно часто мы с друзьями бывали в пабе Octoberfest, там хорошая кухня с национальной немецкой едой и большой выбор пива. Конечно, британцы не ходят в паб, чтобы поесть, но для меня именно меню было главным в этом пабе. Было грустно получить сообщение о том, что паб закрывается из-за COVID-19", - рассказал житель западного Лондона Дэвид.

Получив предложение от любимого паба, собеседник агентства решил поддержать данную инициативу и купил ваучер на 25 фунтов стерлингов.

"В письме говорилось, что если паб откроется, то я смогу потратить в два раза больше вложенных средств, а если он не переживет кризис, то потраченные деньги мне вернут. Почему не сделать инвестицию и не поддержать тех, кто трудился на благо жителей района?" - заключил мужчина.