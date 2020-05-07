СМИ спрогнозировало последствия термоядерного взрыва над Москвой

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Американское издание Американское издание We Are The Mighty спрогнозировало, к чему привел бы взрыв термоядерной бомбы в десять тысяч мегатонн над Москвой.

Моделирование провели в симуляторе NukeMap, который позволяет оценить последствия применения бомбы максимальной мощностью в сто мегатонн. В таком случае взрыв над Москвой привел бы к выпадению ядерных осадков вплоть до северной части Коми — на расстоянии порядка полутора тысяч километров.

При таком взрыве вряд ли могла пострадать территория США, однако от бомбы мощностью в десять тысяч мегатонн эффект мог бы оказаться в сто раз сильнее, отмечает издание.

Оно напоминает, что в прошлом веке в США велась разработка именно такой термоядерной бомбы — мощностью в десять тысяч мегатонн. Над ее созданием работал американский физик Эдвард Теллер . Однако власти США отказались от разработки столь мощного оружия, поскольку в случае его применения погибли бы миллионы человек. И даже если бы бомбу сбросили над центром СССР, она бы "отравила огромные территории Западной Европы и, вероятно, Соединенных Штатов".

Франции, Одной такой бомбы было бы достаточно для уничтожения целых стран, например Великобритании Германии или Северной и Южной Кореи, напоминает издание.