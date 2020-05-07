В Мексике выявили 1609 новых случаев COVID-19

"Двадцать семь тысяч шестьсот тридцать четыре случая подтверждены на сегодняшний день, однако за последние 14 дней симптомы продемонстрировали 7149 человек, которые представляют собой показатель активной эпидемии в Мексике. Число погибших также выросло до 2704", - сказал Аломиа, трансляция конференции опубликована на странице ведомства в Twitter.