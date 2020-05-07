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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T04:20
https://ria.ru/20200507/1571062552.html
В Мексике выявили 1609 новых случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_0:281:3053:1998_1036x0_80_0_0_f5e214f208b32924a0af3d10941d8af9.jpg
РИА Новости

В Мексике выявили 1609 новых случаев COVID-19

04:20 07.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких. Архивное фото
МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. В Мексике за сутки выявлены 1609 случаев заражения новым коронавирусом и 197 летальных случаев, сообщил на пресс-конференции глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.

"Двадцать семь тысяч шестьсот тридцать четыре случая подтверждены на сегодняшний день, однако за последние 14 дней симптомы продемонстрировали 7149 человек, которые представляют собой показатель активной эпидемии в Мексике. Число погибших также выросло до 2704", - сказал Аломиа, трансляция конференции опубликована на странице ведомства в Twitter.

Первый случай COVID-19 был выявлен в Мексике 28 февраля. Общее число случаев достигло к 6 мая 27 634 человек (+1609 за сутки), болеют в настоящий момент 7149 пациентов (+216).
Число погибших пациентов с коронавирусом достигло 2704 человек (+197 за день), еще 234 летальных случая изучаются как подозрительные. Власти также изучают 17 553 подозрений на вирус, общее число исследованных пациентов - 110 944.
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Наибольшее число болеющих COVID-19 зафиксированы в Мехико (1875 случаев) и штате Мехико (1046). Пик эпидемии коронавируса в Мексике согласно обновленному прогнозу минздрава придется на 8 мая, после чего в случае сохранения ограничительных мер заболеваемость пойдет на спад. Карантинные меры в стране будут действовать до 30 мая с возможностью постепенной отмены в наименее пострадавших регионах начиная с 18 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мехико (штат)Мехико (город)МексикаВ мире
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