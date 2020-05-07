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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T04:18
https://ria.ru/20200507/1571062511.html
В Китае за сутки выявили восемь случаев COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569971436_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_cbc32efda8a386cdea9f757e578ab3bc.jpg
РИА Новости

В Китае за сутки выявили восемь случаев COVID-19

04:18 07.05.2020
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© REUTERS / Aly SongЖенщина на велосипеде в Ухане, провинция Хубэй
Женщина на велосипеде в Ухане, провинция Хубэй
© REUTERS / Aly Song
Женщина на велосипеде в Ухане, провинция Хубэй . Архивное фото
ПЕКИН, 7 мая - РИА Новости. Два новых случая заражения коронавирусом и шесть бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели 46 пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что оба новых случая являются ввозными, один был зарегистрирован в Шанхае, второй – в южной провинции Гуандун. В общей сложности в Китае было выявлено 1680 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 246 человек, пять находятся в тяжелом состоянии, 1434 пациента выздоровели. Ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 885 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 295 человек (23 человека находятся в тяжелом состоянии), 77 957 человек выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении.
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено шесть таких случаев, все локальные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 29 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 880 бессимптомных носителей.
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В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не выявлено ни одного случая заражения или смерти, в больницах нет ни одного пациента с коронавирусной инфекцией.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1040 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 932 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (40 уже выписаны), на Тайване заразились 439 человек (шесть скончались, 339 вылечились).
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХубэйГуандунКитайУханьВ мире
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