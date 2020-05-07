В Китае за сутки выявили восемь случаев COVID-19

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 885 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 295 человек (23 человека находятся в тяжелом состоянии), 77 957 человек выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено шесть таких случаев, все локальные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 29 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 880 бессимптомных носителей.