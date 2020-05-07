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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T06:16
https://ria.ru/20200507/1571062486.html
Дерматовенеролог предупредила о вредных свойствах антисептиков
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570676017_0:112:3072:1840_1036x0_80_0_0_4c914e2bb7efdcca7390a98eebec4d0f.jpg
РИА Новости

Дерматовенеролог предупредила о вредных свойствах антисептиков

04:15 07.05.2020 (обновлено: 06:16 07.05.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаАнтисептический гель
Антисептический гель
© РИА Новости / Нина Зотина
Антисептический гель. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Частое мытье рук и использование антисептических гелей могут нарушить защитный барьер кожи и вызвать дерматит, что увеличит риски попадания инфекции в организм, считает врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова.

"Частое мытье рук и использование антисептических гелей призвано защищать от вирусов. Это одна из действенных профилактических мер по ограничению распространения вирусной инфекции. Однако надо иметь в виду ряд таких факторов, что ... спирт, очень горячая или холодная вода, избыток щелочи в мыле могут способствовать развитию раздражения кожи и возникновению контактного или аллергического дерматита", — сказал она в комментарии, опубликованном в социальных сетях управделами.

По ее словам, из-за того, что в связи с распространением коронавируса нужно обрабатывать кожу рук часто, защитный слой кожи не успевает восстанавливаться, в результате могут появиться покраснения, шелушения и мелкие трещинки.
"Это и есть проявление контактного дерматита, который может значительно увеличить риск попадания инфекции в организм", — сказала врач. Он добавила, что причиной аллергического дерматита могут стать отдушки и консерванты, содержащиеся в антисептических гелях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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