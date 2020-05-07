Кабмин обсудит дополнительные меры поддержки экономики

"Принятие законопроекта направлено на урегулирование отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, и направлен на принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого развития экономики и поддержки субъектов экономической деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением данной инфекции", - говорится в сообщении.