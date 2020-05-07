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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T06:19
https://ria.ru/20200507/1571062418.html
Кабмин обсудит дополнительные меры поддержки экономики
https://cdn23.img.ria.ru/images/156345/68/1563456893_0:416:2902:2048_1036x0_80_0_0_908f29e0880e9f4f3d7f238009a70b63.jpg
РИА Новости

Кабмин обсудит дополнительные меры поддержки экономики

04:05 07.05.2020 (обновлено: 06:19 07.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание правительства РФ . Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект, направленный на урегулирование отношений, возникающих из-за необходимости экстренного реагирования на ситуацию с коронавирусом, сообщила пресс-служба кабмина.
"Принятие законопроекта направлено на урегулирование отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, и направлен на принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого развития экономики и поддержки субъектов экономической деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением данной инфекции", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 165 929 человек, всего скончались от болезни 1 537 человек, выздоровели 21,33 тысячи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Правительство РФПолитика
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