Армия Хафтара заявила, что Триполи скоро вернется в "лоно родины"

Ранее сообщалось, что ЛНА отбила все атаки отрядов ПНС на военную базу "аль-Ватыйя" к юго-западу от Триполи.

"Триполи скоро вернется в лоно родины", - приводит телеканал Sky News Arabia слова аль-Мисмари.

Представитель ЛНА также сообщил, что во время отражения нападения на военную базу "аль-Ватыйя" погибли восемь военнослужащих из ЛНА.

Силы ПНС в апреле вернули контроль над границей с соседним Тунисом после быстрого наступления и взятия городов Сабрата, Сурман и Эль-Аджайлат, находящихся к западу от Триполи.