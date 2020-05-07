Армия Хафтара заявила, что Триполи скоро вернется в "лоно родины"

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Столица Ливии Триполи, в настоящее время находящаяся под контролем Правительства национального согласия (ПНС), скоро вернется в "лоно родины", заявил Ахмед аль-Мисмари, официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.
Ранее сообщалось, что ЛНА отбила все атаки отрядов ПНС на военную базу "аль-Ватыйя" к юго-западу от Триполи.
"Триполи скоро вернется в лоно родины", - приводит телеканал Sky News Arabia слова аль-Мисмари.
Представитель ЛНА также сообщил, что во время отражения нападения на военную базу "аль-Ватыйя" погибли восемь военнослужащих из ЛНА.
Силы ПНС в апреле вернули контроль над границей с соседним Тунисом после быстрого наступления и взятия городов Сабрата, Сурман и Эль-Аджайлат, находящихся к западу от Триполи.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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