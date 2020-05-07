Нарколог объяснил причины провала антиалкогольной кампании 1985 года

"Любых запретительных мер не должно быть очень много сразу. Их нужно вводить постепенно, как это и делается у нас последние 10 лет. Население должно привыкнуть к одной норме ограничения доступности алкоголя и подождать, потом следующий шаг. А следующее поколение, которое на подходе, оно уже принимает новые правила как данность, и никакого внутреннего сопротивления и возмущения нет", - рассказал РИА Новости Брюн.