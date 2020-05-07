Нарколог объяснил причины провала антиалкогольной кампании 1985 года

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Антиалкогольная кампания 1985 года не имела существенного успеха, так как ограничительных мер было слишком много одновременно, население воспринимало ее критически, а уровень потребления алкоголя существенно не менялся, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Постановление Совета министров СССР о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения было подписано 7 мая 1985 года, оно предусматривало в том числе запрет на продажу алкоголя в торговых предприятиях вблизи производственных предприятий и строек, учебных заведений, общежитий, детских учреждений, больниц, санаториев, вокзалов и аэропортов, в местах массовых гуляний и отдыха. Купить винно-водочные изделия можно было в рабочие дни с 14 часов и только лицам старше 21 года.
"Любых запретительных мер не должно быть очень много сразу. Их нужно вводить постепенно, как это и делается у нас последние 10 лет. Население должно привыкнуть к одной норме ограничения доступности алкоголя и подождать, потом следующий шаг. А следующее поколение, которое на подходе, оно уже принимает новые правила как данность, и никакого внутреннего сопротивления и возмущения нет", - рассказал РИА Новости Брюн.
Он уточнил, что из-за непродуманных мер существенного снижения потребления алкоголя в стране тогда так и не произошло, перелом наступил лишь в 2009-2010 годах, когда алкоголя стали пить в два раза меньше, при этом перехода на самогон не отмечалось.
По словам Брюна, после принятия постановления в 1985 году у населения была "разлитая злоба", так как меры были непродуманными.
"С одной стороны, уменьшилось количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, но, с другой стороны, начался рост наркомании. Люди стали переходить с алкоголя на наркотики", - подчеркнул Брюн.
А вот меры по борьбе с алкоголизмом, принятые в последние годы в России, наоборот, дали положительный результат: стало меньше психозов, отравлений и обращений в скорую помощь по этому поводу, уточнил нарколог.
"Нельзя все делать сразу. США тоже через это все прошли и увидели все негативные последствия сухого закона, и мы, не просчитав этот американский опыт, попались в эту ловушку. Но сейчас, я думаю, что политика очень верная – последовательно – главное, не останавливаться - отучать население от злоупотребления алкоголем", - отметил Брюн.
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