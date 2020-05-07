Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-07T10:26
https://ria.ru/20200507/1571062083.html
Кабмин обсудит получение иностранцами разрешений на временное проживание
https://cdn24.img.ria.ru/images/131230/95/1312309547_0:58:3149:1829_1036x0_80_0_0_ef2dbe5e57046b58b15716e036db3d29.jpg
РИА Новости

Кабмин обсудит получение иностранцами разрешений на временное проживание

03:33 07.05.2020 (обновлено: 10:26 07.05.2020)
9717
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВид на Дом правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве
Вид на Дом правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Вид на Дом правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Правительство Российской Федерации на заседании обсудит проект закона, устанавливающий порядок получения иностранцами и лицами без гражданства разрешений на временное проживание в России, сообщила пресс-служба кабмина.
Проектом ФЗ предлагается установить, что квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России распределяется комиссиями в российских регионах в порядке, определяемом правительством.
"Предлагаемый законопроектом подход направлен на защиту интересов субъектов Российской Федерации и страны в целом, позволит распределять квоту среди иностранных граждан и лиц без гражданства с учетом миграционной обстановки в субъекте Российской Федерации, наличия или отсутствия оснований для отказа в выдаче иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Сотрудница Центра занятости населения
24 апреля, 17:40Распространение нового коронавируса
Потерявшим работу иностранцам в Подмосковье окажут помощь
25413638
ЗаконодательствоПравительство РФПолитика
Рекомендуем
Опубликовано видео с места самоубийства миллиардера Босова
Опубликовано видео с места смерти миллиардера Босова
Медицинский сотрудник национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Российский рэп-исполнитель, основатель бренда одежды Lugang Алексей Долматов
Рэпер Guf выпустил новый мини-альбом "Дом, который построил Алик"
Спортивный пистолет Аспид
В России завершили первый этап сертификации нового пистолета "Аспид"
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
Биолог объяснил, как не заразиться коронавирусом через доставку еды
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Глава Подмосковья оценил возможные сроки выхода из режима самоизоляции
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспорта
Путин призвал ускорить формирование внутреннего туризма в России
Архимандрит Мелхиседек (Артюхин) -.настоятель Оптинского подворья в Москве, пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству
Настоятеля оптинского подворья в Москве госпитализировали с пневмонией
Участники первомайской демонстрации против политики властей и карантинных мер в Варшаве
Победа "эпидемократии" в Польше отложена
Бронетранспортер
В России создается новый БТР для защиты Крайнего Севера
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
Когда Германия вернет утерянный 75 лет назад суверенитет?
Вид на Тбилиси, Грузия
Грузия откроет границы для иностранных туристов
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
Лента новостейМолния