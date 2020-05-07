Кабмин обсудит получение иностранцами разрешений на временное проживание

Проектом ФЗ предлагается установить, что квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России распределяется комиссиями в российских регионах в порядке, определяемом правительством.

"Предлагаемый законопроектом подход направлен на защиту интересов субъектов Российской Федерации и страны в целом, позволит распределять квоту среди иностранных граждан и лиц без гражданства с учетом миграционной обстановки в субъекте Российской Федерации, наличия или отсутствия оснований для отказа в выдаче иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации", — говорится в сообщении.