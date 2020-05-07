Суд проведет заседание по делу "Нового величия"

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Люблинский суд Москвы в четверг проведет заседание по делу участников организации " Люблинский суд Москвы в четверг проведет заседание по делу участников организации " Новое величие ", обвиняемых в экстремизме, сообщили РИА Новости в суде.

Суд уже неоднократно по различным причинам, в том числе из-за болезни судьи и ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, переносил начало прений сторон. На данной стадии процесса прокурор должен запросить наказание для подсудимых. Как сообщил адвокат, судья попросил СИЗО номер 3 доставить в зал суда тех подсудимых, которые находятся под стражей. Доставят ли их, зависит от сотрудников ФСИН.

Адвокат Максим Пашков сообщил РИА Новости, что 18 мая у подсудимых истекает мера пресечения, поэтому в четверг суд может посвятить заседание вопросу о ее продлении. Но он не исключил и перехода к прениям сторон.

"Защита намеревается ходатайствовать перед судом о переносе начала прений для обеспечения соблюдения права подсудимых на справедливое судебное разбирательство, к которому относится и гласность судебного процесса", - сказал Пашков.

Участников " Нового величия " обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ

В начале апреля адвокат Полетаева Александр Борков отправил в суд ходатайство об изменении ему меры пресечения на домашний арест. По его словам, матери Полетаева и Крюкова обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой способствовать переводу всех фигурантов дела под домашний арест, если в СИЗО не могут обеспечить необходимые условия для самоизоляции по коронавирусу. Защитник добавил, что у Полетаева диагностированы хроническая ангина и фарингит, что зафиксировано в его медицинской карте и является основанием для обязательной самоизоляции, добавил адвокат.