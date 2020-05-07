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2020-05-07T03:32
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Суд проведет заседание по делу "Нового величия"
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РИА Новости

Суд проведет заседание по делу "Нового величия"

03:32 07.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОбвиняемый по делу "Нового величия" Дмитрий Полетаев
Обвиняемый по делу Нового величия Дмитрий Полетаев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Обвиняемый по делу "Нового величия" Дмитрий Полетаев. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Люблинский суд Москвы в четверг проведет заседание по делу участников организации "Новое величие", обвиняемых в экстремизме, сообщили РИА Новости в суде.
Суд уже неоднократно по различным причинам, в том числе из-за болезни судьи и ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, переносил начало прений сторон. На данной стадии процесса прокурор должен запросить наказание для подсудимых. Как сообщил адвокат, судья попросил СИЗО номер 3 доставить в зал суда тех подсудимых, которые находятся под стражей. Доставят ли их, зависит от сотрудников ФСИН.
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Адвокат Максим Пашков сообщил РИА Новости, что 18 мая у подсудимых истекает мера пресечения, поэтому в четверг суд может посвятить заседание вопросу о ее продлении. Но он не исключил и перехода к прениям сторон.
"Защита намеревается ходатайствовать перед судом о переносе начала прений для обеспечения соблюдения права подсудимых на справедливое судебное разбирательство, к которому относится и гласность судебного процесса", - сказал Пашков.
Участников "Нового величия" обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.
В рамках уголовного дела арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, отправлены под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин. Еще один фигурант дела Сергей Гаврилов, находившийся под домашним арестом, покинул страну в октябре.
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В начале апреля адвокат Полетаева Александр Борков отправил в суд ходатайство об изменении ему меры пресечения на домашний арест. По его словам, матери Полетаева и Крюкова обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой способствовать переводу всех фигурантов дела под домашний арест, если в СИЗО не могут обеспечить необходимые условия для самоизоляции по коронавирусу. Защитник добавил, что у Полетаева диагностированы хроническая ангина и фарингит, что зафиксировано в его медицинской карте и является основанием для обязательной самоизоляции, добавил адвокат.
Мосгорсуд в начале октября прошлого года отменил приговор еще одному из фигурантов дела Павлу Ребровскому, изначально заключившему со следствием сделку, но позже отказавшемуся от показаний. Его дело рассматривается повторно в Люблинском суде. В марте 2019 года был приговорен к двум годам лишения свободы условно признавший вину участник организации Рустам Рустамов.
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