Американский грузовой корабль Cygnus покинет МКС 11 мая

Беспилотный грузовой аппарат, принадлежащий частной компании Northrup Grumman, прибыл на МКС в середине февраля, доставив на орбиту 1,6 тонны оборудования для МКС, около тонны научного груза, и более 750 килограммов груза для экипажа.

По информации американского космического ведомства, после того, как а грузовик покинет станцию, он традиционно задержится на орбите для проведения эксперимента по поведению огня в невесомости, а также осуществит запуск серии экспериментальных мини-спутников.