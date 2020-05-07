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2020-05-07T03:29
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Американский грузовой корабль Cygnus покинет МКС 11 мая
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РИА Новости

Американский грузовой корабль Cygnus покинет МКС 11 мая

03:29 07.05.2020
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© Фото : Twitter/Anne McClainАмериканский грузовой корабль Cygnus
Американский грузовой корабль Cygnus
© Фото : Twitter/Anne McClain
Американский грузовой корабль Cygnus. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Грузовой космический корабль Cygnus покинет Международную космическую станцию (МКС) 11 мая, сообщило НАСА в среду.
Беспилотный грузовой аппарат, принадлежащий частной компании Northrup Grumman, прибыл на МКС в середине февраля, доставив на орбиту 1,6 тонны оборудования для МКС, около тонны научного груза, и более 750 килограммов груза для экипажа.
По информации американского космического ведомства, после того, как а грузовик покинет станцию, он традиционно задержится на орбите для проведения эксперимента по поведению огня в невесомости, а также осуществит запуск серии экспериментальных мини-спутников.
Планируется, что грузовой корабль сойдет с орбиты сгорит в верхних слоях атмосферы Земли 25 мая.
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаCygnusНАСА
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