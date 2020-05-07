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2020-05-07T03:19
https://ria.ru/20200507/1571061950.html
Суд решит, продлевать ли домашний арест основателю Baring Vostok Калви
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РИА Новости

Суд решит, продлевать ли домашний арест основателю Baring Vostok Калви

03:19 07.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОснователь Baring Vostok Майкл Калви в суде
Основатель Baring Vostok Майкл Калви в суде
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Основатель Baring Vostok Майкл Калви в суде. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Судебное заседание назначено на 7 мая, начало в 12.30.
Следствие ходатайствует также о продлении домашнего ареста другим фигурантам дела: топ-менеджеру инвестфонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю, партнеру в области медиа Вагану Абгаряну, директору по инвестициям Ивану Зюзину, гендиректору "Первого коллекторского бюро" Максиму Владимирову, экс-главе банка "Восточный" Алексею Кордичеву.
Основатель Baring Vostok Майкл Kалви
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Следствие полагает, что Калви с партнером по бизнесу Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.
Независимая экспертиза, проведенная по заказу следствия, пришла к другим результатам. По словам защиты, ознакомившейся с ее результатами в конце сентября, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.
Тема уголовного преследования Калви неоднократно поднималась на самом высоком уровне. В середине октября стало известно, что на деловом завтраке с членами правительства России об этом говорили представители консультативного совета по иностранным инвестициям. По мнению последних, ситуация "не способствует" улучшению инвестиционного климата в стране.
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200000
Максим Владимиров (Baring Vostok)Майкл КалвиДело Bаring VostokПроисшествия
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