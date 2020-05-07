Суд решит, продлевать ли домашний арест основателю Baring Vostok Калви

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Мосгорсуд в четверг рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви , сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Судебное заседание назначено на 7 мая, начало в 12.30.

Следствие ходатайствует также о продлении домашнего ареста другим фигурантам дела: топ-менеджеру инвестфонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю, партнеру в области медиа Вагану Абгаряну, директору по инвестициям Ивану Зюзину, гендиректору "Первого коллекторского бюро" Максиму Владимирову , экс-главе банка "Восточный" Алексею Кордичеву.

Следствие полагает, что Калви с партнером по бизнесу Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.

Независимая экспертиза, проведенная по заказу следствия, пришла к другим результатам. По словам защиты, ознакомившейся с ее результатами в конце сентября, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.