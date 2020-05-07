Эксперт рассказал, что может подорожать после отмены карантина

На короткий период времени после отмены карантина спрос может спонтанно повыситься. "Однако говорить о том, что у людей вдруг станет больше денег, потому что не было возможности их потратить, не приходится. Соответственно, если у покупателя есть деньги, он несет их в магазины, если денег нет, мы получим ту ситуацию, которая есть на рынке сейчас. Если доходы потребителя пострадали, он все равно ответит на рост цен экономией в чем-то", — сказал он.