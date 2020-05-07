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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T03:17
https://ria.ru/20200507/1571061922.html
Эксперт рассказал, что может подорожать после отмены карантина
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570350466_0:66:3072:1794_1036x0_80_0_0_dc0aba8dca4f1ba74f382e0e4cdaa727.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, что может подорожать после отмены карантина

03:17 07.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПосетитель в защитной маске в парикмахерской "Супермен"
Посетитель в защитной маске в парикмахерской Супермен
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. После окончания карантина могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству "Прайм" председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
На короткий период времени после отмены карантина спрос может спонтанно повыситься. "Однако говорить о том, что у людей вдруг станет больше денег, потому что не было возможности их потратить, не приходится. Соответственно, если у покупателя есть деньги, он несет их в магазины, если денег нет, мы получим ту ситуацию, которая есть на рынке сейчас. Если доходы потребителя пострадали, он все равно ответит на рост цен экономией в чем-то", — сказал он.
Рост цен будет зависеть в том числе и от рыночной конъюнктуры.
"Например, в начале года основная часть автопроизводителей не подняла цену на импортные автомобили, несмотря на то что рубль уже упал. Сейчас на рынке такая конъюнктура, что компании нужно тщательно подумать об изменении цены. Из-за низкого спроса на авторынке расти может только стоимость премиальных автомобилей, так как цены на премиальные товары формируются несколько иначе. Товары в эконом-сегменте будут дорожать медленнее из-за высокой конкуренции", — объяснил Карпов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Экономика
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