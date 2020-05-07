НАСА сэкономит на запуске первых модулей пилотируемой станции Gateway

Как отмечает сайт spaceflightnow.com со ссылкой на заместителя руководителя НАСА по пилотируемым программам Дугласа Ловерро, агентство решило запустить первые два модуля Gateway на одной ракете Falcon Heavy в 2023 году.

Это позволит снизить технические риски, так как двухпусковая схема потребовала бы осуществления стыковки двух модулей в дальнем космосе.

Ранее сообщалось, что в рамках лунной программы Artemis в 2021 году НАСА с помощью ракеты-носителя сверхтяжелого класса SLS планирует запустить беспилотный корабль Orion для облета Луны. В 2022 году намечается отправить на SLS корабль Orion с экипажем для облета Луны, в 2024 году - еще один корабль Orion для высадки двух астронавтов на поверхность Луны.