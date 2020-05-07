НАСА сэкономит на запуске первых модулей пилотируемой станции Gateway

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. НАСА планирует запустить первые два модуля окололунной пилотируемой станции Gateway на одной ракете-носителе сверхтяжёлого класса Falcon Heavy вместо двух планировавшихся ранее, сообщил американский специализированный сайт spaceflightnow.com.
Ранее НАСА заключило контракты на создание первых двух модулей для Gateway - энергодвигательного и жилого - со сроками запусков в 2022 и 2023 годах на двух ракетах Falcon Heavy компании SpaceX Илона Маска.
Как отмечает сайт spaceflightnow.com со ссылкой на заместителя руководителя НАСА по пилотируемым программам Дугласа Ловерро, агентство решило запустить первые два модуля Gateway на одной ракете Falcon Heavy в 2023 году.
Это позволит снизить технические риски, так как двухпусковая схема потребовала бы осуществления стыковки двух модулей в дальнем космосе.
Кроме того, использование одной ракеты вместо двух позволит сэкономить финансовые ресурсы. Такая возможность, как отметил Ловерро, появилась благодаря тому, что SpaceX по заказу Минобороны США разрабатывает увеличенный головной обтекатель, под которым НАСА может уместить сразу два модуля.
Ранее сообщалось, что в рамках лунной программы Artemis в 2021 году НАСА с помощью ракеты-носителя сверхтяжелого класса SLS планирует запустить беспилотный корабль Orion для облета Луны. В 2022 году намечается отправить на SLS корабль Orion с экипажем для облета Луны, в 2024 году - еще один корабль Orion для высадки двух астронавтов на поверхность Луны.